ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം 6ജിയും ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും; ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നരേന്ദ്ര മോദി
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ സൈബർ സുരക്ഷായ്ക്കായി ഒരു ആഗോള ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐഎംസിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 8, 2026 at 3:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ വികസനം പ്രധാനമായും 5ജി, 6ജി മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 8) ന്യൂഡൽഹിയിലെ യശോഭൂമിയിൽ നടന്ന പത്താമത് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് (ഐഎംസി) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം കുറയ്ക്കാനും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാപ്യമാക്കാനും സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
5ജി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും
ഇന്ത്യയിലുടനീളം 5.5 ലക്ഷത്തിലധികം 5G ബേസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ 5G കണക്റ്റിവിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2022-ൽ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ വെച്ചാണ് 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023-ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും 5ജി എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Addressing the India Mobile Congress. It is encouraging to see India's telecom sector steadily moving towards greater self-reliance. https://t.co/tIuohkURIE— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
ടെലികോം മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവുമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റിയതിന് പിന്നിലെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വെറുമൊരു ആശയവിനിമയ ഉപാധി എന്നതിലുപരി മികച്ച ഭരണനിർവഹണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ആയുധമായി മാറിയെന്നും, ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ കാതലായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതോടൊപ്പം, മൊബൈൽ ഫോണുകളും ടെലികോം ഹാർഡ്വെയറുകളും ആഭ്യന്തരമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച്
ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടന്റ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കാരണമായെങ്കിലും, ഈ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഉപയോക്തൃ സുരക്ഷയും വേഗത കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫോൺ-നെറ്റ്വർക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കാണ് രാജ്യം ഏറ്റവും മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും, സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും തനിക്ക് വരുന്നത് ആരുടെ കോളാണെന്ന് അറിയാനും ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമായി നടത്താനും സാധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകളില്ലാത്തതിനാൽ, ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും ചെയ്യാവുന്ന ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെ തടയാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ആഗോള സൈബർ സുരക്ഷാ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് IMC 2026
2026-ലെ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന 'സൃഷ്ടി', വളർച്ചയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്ന 'സംവർദ്ധൻ', അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 'സശക്ത്', വിശ്വാസ്യത ദൃഢമാക്കുന്ന 'സുരക്ഷ' എന്നീ നാല് നെടുംതൂണുകളിലാണ് വാർത്തെടുത്തത്. ജി-6ജി നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി, സൈബർ സുരക്ഷ, ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ് മാറ്റങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണം എന്നീ നിലവിലുള്ള ഒൻപത് മേഖലകൾക്ക് പുറമെ, ഇത്തവണ സ്മാർട്ട് വാഹനങ്ങൾ, സ്റ്റേഡിയം അനുഭവങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടിക്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടെക്നോളജി എന്നീ നാല് പുതിയ മേഖലകൾ കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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