നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോരും, 70 ശതമാനം വെബ്സൈറ്റുകളും അപകടത്തിൽ; വില്ലനായി 'പി.എച്ച്.പി2ഷെൽ'
ഓപ്പൺഎഐ, ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ വിസ്, കാലിഫ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്
Published : October 22, 2026 at 8:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്തെയാകെ വിറപ്പിച്ച്, ലോകത്തെ 70 ശതമാനം വെബ്സൈറ്റുകളെയും തകർത്തെറിയാൻ ശേഷിയുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ സൈബർ സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ മൂന്ന് പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ ഗവേഷകർ സംയുക്തമായി കണ്ടെത്തിയ ഈ പിഴവിലൂടെ ഹാക്കർമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം ചോർത്താനാകും. പി.എച്ച്.പി കോഡിങ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് പി.എച്ച്.പി2ഷെൽ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഓപ്പൺഎഐ, ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ വിസ്, കാലിഫ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. ഹാക്കർമാർക്ക് വിദൂരയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കോഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, പാസ്വേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും ഈ പിഴവ് വഴിയൊരുക്കും. ബുധനാഴ്ചയാണ് കമ്പനികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് നിർമിത ബുദ്ധി എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം ആപ്പുകളിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചു.
എ.ഐയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ
ഗൂഗിളിൻ്റെ ജെമിനി നാല് ആർഗൺ, വിസ് അറ്റ്ലസ്, ഓപ്പൺഎഐയുടെ ജി.പി.ടി-5.6 സോൾ എന്നീ എ.ഐ മോഡലുകളാണ് ഗവേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെയാണ് ഈ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും, പി.എച്ച്.പി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ബുധനാഴ്ച വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയത്. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു ഗവേഷക സംഘം മാസങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് മികച്ച എ.ഐ ടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വിസ് ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചു.
വെബ്സൈറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി.എച്ച്.പി പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയിലാണ് ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. വേർഡ്പ്രസ്, ജൂംല, ദ്രുപൽ, വിക്കിപീഡിയയുടെ മീഡിയവിക്കി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പി.എച്ച്.പിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പി.എച്ച്.പി 5.4 മുതലുള്ള എല്ലാ പതിപ്പുകളെയും ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള പാച്ച് പി.എച്ച്.പി ഫൗണ്ടേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ എത്രയും വേഗം തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഏജൻസികൾ
ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഹാക്കർമാർക്ക് ഈ പിഴവിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് വെബ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാതാക്കളായ ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പി.എച്ച്.പി ഫൗണ്ടേഷൻ, കാലിഫ്, ഓപ്പൺഎഐ, വിസ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ. അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയും മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ, അതിന് സാധിക്കാത്തവർ താത്കാലികമായി സിസ്റ്റം ഓഫ്ലൈനാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ നിർദേശം. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിലെ ചില സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓഫ്ലൈനാക്കിയതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2014ൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ ഹാർട്ട്ബ്ലീഡ് ബഗ്ഗിന് സമാനമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് പി.എച്ച്.പി2ഷെൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വിസ് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇൻ്റർനെറ്റിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെബ്സൈറ്റുകളെയും ഹാർട്ട്ബ്ലീഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത്ര സങ്കീർണമായ ഈ പിഴവുകൾ എ.ഐയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. സൈബർ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിർമിത ബുദ്ധി ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ ഡീപ്പ്മൈൻഡ് ജെമിനി സെക്യൂരിറ്റി മേധാവി റലൂക്ക അഡ പോപ പറഞ്ഞു.
ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പ്രധാനമായും മെമ്മറി ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അൺഓതൻ്റിക്കേറ്റഡ് റിമോട്ട് കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ വഴി ഹാക്കർമാർക്ക് സെർവറുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സുരക്ഷ എത്ര മികച്ചതാണെങ്കിലും, അടിസ്ഥാന കോഡിങ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പിഴവ് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 19നാണ് വിസ് ഗവേഷകർ ആദ്യത്തെ പി.എച്ച്.പി വീഴ്ച കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 20, 21 തീയതികളിൽ ദ്രുപൽ, വേർഡ്പ്രസ് എന്നിവയിലും സമാനമായ പിഴവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 24ന് പി.എച്ച്.പി സുരക്ഷാ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുകയും, ഒക്ടോബർ 21ന് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുള്ള പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുകയുമായിരുന്നു.
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