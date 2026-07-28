ക്ലോഡിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ചാറ്റുകൾ ലീക്കായെന്ന് ആരോപണം
എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായുള്ള ഉപയോക്തൃ സംഭാഷണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല.
Published : July 28, 2026 at 3:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലായ ക്ലോഡിൽ സുരക്ഷ വീഴ്ചയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. നൂറുകണക്കിന് ക്ലോഡ് ചാറ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലീക്കായതായി ആരോപണം. സെർച്ചിലൂടെ ഒരാളുടെ ചാറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആന്ത്രോപിക് കമ്പനി വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.
അക്കൗണ്ടില് ലോഗിന് ചെയ്യുന്നതുവഴി ഏത് ഉപകരണത്തില് നിന്നും ക്ലോഡുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഫോണ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്താനും അവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ക്ലോഡിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് വിശകലനം ചെയ്ത് വിവരങ്ങള് നല്കാനുള്ള കഴിവും ക്ലോഡിനുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ലീക്ക് ആയാലോ.
സെർച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ (സൈറ്റ് സെർച്ച് കമാൻഡ് സൈറ്റ്:claude.ai/share) ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുമായി ഉപയോക്താക്കളുടെ പങ്കിട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒരു റെഡ്ഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് വെളിച്ചത്ത് വരുന്നത്. അവയിൽ ചിലത് ആരോഗ്യ രേഖകൾ, സ്വകാര്യ കമ്പനി രേഖകൾ, ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് കീകൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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ഇതോടെ വലിയ സുരക്ഷ വെല്ലുവിളിയാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലോഡിന്റെ "ഷെയർ ചാറ്റ്" ഫീച്ചറില് നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംഭാഷണമോ പ്രോജക്റ്റോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിനായി ലിങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു പൊതു ലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിനർഥം "ലിങ്ക് ഉള്ള ആർക്കും ചാറ്റ് കാണാൻ കഴിയും" എന്നാണ്. അതേസമയം ചാറ്റ് പൊതുവായി ലഭിക്കുമെന്നോ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കും അത് കണ്ടെത്താനാകുമെന്നോ വ്യക്തമല്ല.
ഫോറം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ലിങ്കുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സെര്ച്ച് ഫലങ്ങളിൽ ലിങ്കുകൾ ദൃശ്യമാകൂവെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാദം. ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുമായി ചാറ്റ് ഡയറക്ടറികളോ സൈറ്റ്മാപ്പുകളോ പങ്കിടാറില്ലെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് വിശദീകരിച്ചു. ആരെങ്കിലും ഒരു സംഭാഷണം പങ്കിടുമ്പോൾ അവർ ആ ഉള്ളടക്കം പൊതുവായി ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
മറ്റ് പൊതു വെബ് ഉള്ളടക്കങ്ങളെപ്പോലെ ഇത് മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ ഇത് ആർക്കൈവ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെബിൽ ഏതൊക്കെ പേജുകളാണ് പരസ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് ഗൂഗിളോ മറ്റേതെങ്കിലും സെർച്ച് എഞ്ചിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. പേജുകൾ ക്രോൾ ചെയ്യാനോ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനോ കഴിയുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സൈറ്റ് ഉടമകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പങ്കിട്ട ക്ലോഡ് ചാറ്റുകളൊന്നും ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിലും ലഭ്യമല്ല.
ആന്ത്രോപിക് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായുള്ള ഉപയോക്തൃ സംഭാഷണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാറ്റ്ജിപിടി ചാറ്റ് ലോഗുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓപൺഎഐയ്ക്കും സമാനമായ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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