ഓപ്പൺഎഐയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ: സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് ഗവേഷകരെ പുറത്താക്കി, നടപടി വിശ്വസ്തത ലംഘിച്ചതിനെന്ന് കമ്പനി
നിയന്ത്രണം വിട്ടുപ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ ഏജന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നതിനാണ് തങ്ങളെ ഓപ്പൺഎഐയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതെന്നാണ് ഗവേഷകർ ആരോപിക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2026 at 2:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിശ്വാസലംഘനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഗവേഷകരെ പുറത്താക്കിയതായി ഓപ്പൺഎഐ. സ്വകാര്യത നിറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള നയങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഗവേഷകരെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം സുരക്ഷയേക്കാൾ കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കമ്പനി മുൻഗണന നൽകിയതാണ് തങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് മൂവരും ആരോപിക്കുന്നത്.
ടോമെക് കോർബാക്, ജാസ്മിൻ വാങ്, മിക്കിത ബാലെസ്നി എന്നീ മൂന്ന് ഗവേഷകരെയാണ് ഓപ്പൺഎഐ പുറത്താക്കിയത്. പുറത്താക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളും ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഓപ്പൺഎഐയുടെ വിവിധ സുരക്ഷാ മേൽനോട്ട സമിതികൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന വന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ വ്യക്തമാക്കി.
A note from our research leaders: Last week we parted ways with Jasmine, Mikita, and Tomek after a thorough investigation found they violated clear policies on handling sensitive information. Our internal investigation uncovered a significant breach of trust beyond what’s outlined in the letter they published and we stand by the decision to not continue their employment. We generally keep individual employment matters private and don't believe a back and forth would be productive or lead to a resolution, but we want to address the points they raised in their letter directly. - We want to be very clear that these decisions were not about raising safety concerns or speaking out. Safety and research debates happen every day at OpenAI, often spirited and highly critical. We actively encourage these discussions and consider them essential to making the right decisions. We cannot do the work in front of us without a high degree of trust. We will continue to be extremely forgiving of our team making good-faith mistakes. We have not and do not terminate any of our employees for raising concerns. - We are actively finalizing contracts with third-party safety assessors and will announce details in the coming weeks. People across the company have been working really hard on getting these partnerships up and running. We are committed to embedding external assessors and continue to make close collaboration with independent safety organizations a core part of our safety work. Many of our researchers already work with 3p safety organizations productively. - We agree with the letter that preserving the monitorability of frontier models requires an industry-wide commitment, including from OpenAI. Monitorability has long been a core piece of our research program, and something we continue to invest significant resources in (see our publications on Monitoring Monitorability and the subsequent open sourcing of monitorability evals, our system card for GPT-6 Astra, Jakub’s blog and post on X, and the numerous blog posts on our Alignment blog on the topic). We are deeply sad about this outcome. We appreciated Jasmine, Mikita, and Tomek’s contributions to AI safety at OpenAI and their willingness to speak up and challenge ideas. We championed their voices, supported their work, and placed enormous trust in them. These decisions were not about them raising safety concerns. We have always encouraged that and always will.— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 9, 2026
നടപടി വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്
ടി ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മുൻനിര എഐ കമ്പനികൾക്കുള്ളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷയെച്ചൊല്ലി അസ്വസ്ഥതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഓപ്പൺഎഐയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കാനും വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന സംസ്ക്കാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി എന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
കമ്പനിക്കുള്ളിൽ മൂന്നാം കക്ഷി സുരക്ഷാ നിരീക്ഷകരെ അനുവദിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ഓപ്പൺഎഐ പാലിക്കണമെന്നും, പ്രവചിക്കാനാവാത്ത വിധം അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അതിവേഗം വളരുന്ന 'ഫ്രോണ്ടിയർ എഐ' മോഡലുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിലനിർത്തണമെന്നുമാണ് ഗവേഷകർ അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എഐ ഏജന്റുകൾ കമ്പനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധം നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ തങ്ങളുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മൂന്ന് ഗവേഷകരും സുരക്ഷാ ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഗവേഷകരുടെ വാദങ്ങൾ ഓപ്പൺഎഐ പാടെ തള്ളി. പുറത്താക്കൽ നടപടിക്ക് കാരണം സുരക്ഷാ ആശങ്കകളോ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളോ അല്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വലിയ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയില്ല.
ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ മോഡലുകൾ കടന്നുകൂടിയത് മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെയായിരുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വഴി നടന്ന ആക്രമമാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ മോഡലായ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.
സൈബർ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മോഡലുകളുടെ ആന്തരിക വിലയിരുത്തലിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ദുർബലതകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ചൂഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ എഐ ഏജന്റുമാർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മോഡലുകളാണ് ഇവ. മോഡലുകളുടെ പരമാവധി കഴിവുകൾ കണക്കാക്കാൻ സങ്കീർണ്ണമായ ആക്രമണ പാതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂഷണം നടത്താനാകുമോ എന്ന് മോഡലുകളോട് ചോദിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന്റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകളിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയത്. എഐ മോഡലുകൾ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിച്ച് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നിൽ
'ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ്' സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ നിയോഗിച്ച സ്വതന്ത്ര ലാഭരഹിത എഐ മൂല്യനിർണ്ണയ സ്ഥാപനമായ METR-മായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിനാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ടോമെക് കോർബാക് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് സംഭവത്തിൽ METR ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. METR-മായി സംസാരിക്കുക എന്നത് തന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും, അതിനപ്പുറം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകിയില്ലെന്നും കോർബാക് പറഞ്ഞു.
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷി നിലനിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പഷഎഐയുടെ പ്രതിബദ്ധതകൾ സംബന്ധിച്ച വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഗവേഷകനാണ് മിക്കിത ബാലെസ്നി. വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയിൽ നിന്ന് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതോ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഹ്രസ്വകാല താൽപ്പര്യങ്ങളേക്കാൾ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയതിനാലാണ് മൂന്നുപേരെയും പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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