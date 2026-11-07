ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശിയാകാൻ പാക് പൗരൻ; ചരിത്രം കുറിക്കാൻ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യം
ചൈനയുടെ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യത്തിലാണ് പാക് യാത്രികനും പങ്കാളിയാകുന്നത്. ചൈനീസ് യാത്രികർക്കൊപ്പമാണ് പാക് പൈലറ്റും വിണ്ണിലേക്ക് പറക്കുക.
Published : November 7, 2026 at 1:22 PM IST
ബെയ്ജിങ്: ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ചരിത്രയാത്ര നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചൈനയും അയൽ രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാനും. ചൈന സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വിദേശ പൗരൻ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ചൈനയുടെ 'ഷെൻഷൗ 24' ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ സംഘത്തോടൊപ്പം യാത്ര തിരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇതിനായി പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റുമാരായ മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അലി, ഖുറം ദാവൂദ് എന്നിവർ കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ്. ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ചേർന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ബഹിരാകാശയാത്രികർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരാളെ ഹ്രസ്വകാല ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിലെ 'പേലോഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി.
എന്നാൽ, ഇവരിൽ ആരെയാണ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ചൈനയുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ചൈന മാന്ഡ് സ്പേസ് ഏജൻസി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെയാൾ ബാക്ക്-അപ്പ് ആയി പ്രവർത്തിക്കും.
മടക്കം 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ
ഹ്രസ്വകാല ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'സിൻഹുവ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഷെൻഷൗ 24 ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലുള്ള ദൗത്യം എപ്പോൾ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ചൈനയുടെ മനുഷ്യരുൾപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും വിദേശ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമായിരിക്കും ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പരിശീലനം ചൈനീസ് സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം
സിൻഹുവ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചൈനീസ് സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് സീഷാൻ അലിയും ഖുറം ദാവൂദും പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തന ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ചൈനീസ് ഭാഷാ പരിശീലനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം. 2030-ഓടെ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചൈന. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചൈനയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ, 2028-ൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ഇറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം
ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ സഹകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായുമാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. ചന്ദ്രനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ചൈനയുടെ പദ്ധതികളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സജീവ പങ്കാളിയാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. 2024-ൽ ചൈന വിക്ഷേപിച്ച 'ചാങ്-ഇ 6' ദൗത്യത്തോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ക്യൂബ്സാറ്റായ ICUBE-Q കൂടെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ വിദൂര വശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സഹായിച്ചു.
മാത്രമല്ല, ചൈന 2028-ൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'ചാങ്-ഇ 8' ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനായി പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ലൂണാർ റോവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ റോവർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വയം സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.
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