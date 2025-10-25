ETV Bharat / technology

ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! സോറ നിങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകും, ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് ഉടൻ

ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡൽ സോറയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് വരുന്നു. ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി. വിശദമായി...

OPENAI SORA APP FEATURES SRA APP DOWNLOAD ANDROID SORA 2 AI VIDEO MODEL ഓപ്പൺഎഐ സോറ 2
OpenAI Will Soon Launch an Android Version of the Sora App (Image credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സാധ്യതകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉപയോഗിച്ച് വരുകയാണ്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡലായ സോറ 2 നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായി അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത് ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

എന്നാലിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ എഐ കമ്പനിയായ ഓപ്പൺഎഐ, ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സോറ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഓപ്പൺഎഐ സോറ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നതോടെ സിനിമാറ്റിക്, കാർട്ടൂൺ, ആനിമേഷൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ശൈലികളിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം ഷോട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കും കഴിയും.

സോറ ആപ്പ് എന്താണ്?
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന പ്രോംപ്‌റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ ആപ്പാണിത്. പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ നിർമിക്കുമ്പോൾ, സോറ 2 വസ്‌തുക്കളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിയോ 3 പോലെ സോറ 2 മോഡലും ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഹൈപ്പർ-റിയലിസ്റ്റിക് വീഡിയോകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും സോറ 2 മോഡലിന് കഴിയും.

ഓപ്പൺഎഐ മേധാവി ബിൽ പീബിൾസ് എക്‌സിലൂടെയാണ് സോറയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് ഉടൻ വരുന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അടുത്ത കുറച്ച് ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നത്. അതായത് ഐഒഎസിലേതിന് സമാനമായി ആക്‌സസ് നേടുന്നതിന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഐഒഎസിൽ മികച്ച പ്രതികരണം:

  • 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1 ദശലക്ഷം ഡൗൺലോഡുകൾ
  • വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടും മികച്ച പ്രതികരണം
  • ചാറ്റ്‌ജിപിടി ആപ്പിനേക്കാൾ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച

പുതിയ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ?
ഓപ്പൺഎഐ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, സോറയിൽ ചില പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
കാമിയോ ഫീച്ചർ അപ്‌ഡേറ്റ്ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, വസ്‌തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ കാമിയോ വീഡിയോകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയും.
സ്റ്റിച്ചിങ്ഒന്നിലധികം ക്ലിപ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയും.
കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലുകൾഇനി സോറയിൽ ഒരു ആഗോള ഫീഡ് മാത്രമായി ഉണ്ടാകില്ല. മറിച്ച് സർവകലാശാലകൾ, കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കായി പ്രത്യേക ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകും.

ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ

  • ഈ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ
  • നിലവിൽ പ്രീ-രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.
  • എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായേക്കില്ല. അതായത് പ്രാരംഭ ലോഞ്ച് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമായിരിക്കും.

സോറ ആപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് സവിശേഷമാകുന്നു?

  • എഐ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാം.
  • ചാറ്റ്‌ജിപിടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ Sora 2 മോഡൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.
  • സോഷ്യൽ ഫീഡിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോകൾ കാണുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യാം.
  • വരാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഇതൊരു എഐ സോഷ്യൽ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയി മാറും.

