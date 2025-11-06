പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് എഐ വീഡിയോ നിർമിക്കാം: സോറ ആപ്പിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡൽ സോറയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. വിശദമായി...
Published : November 6, 2025 at 3:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടി നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡലായ സോറ 2 നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായി അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻപ് ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ദിവസങ്ങളായുള്ള ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമാവുകയാണ്.
ടിക്ടോകിന് സമാനമായ എഐ ജനറേറ്റഡ് വീഡിയോകളുടെ ഫീഡ് സോറ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും. മാത്രമല്ല, ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, തായ്വാൻ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സോറ നിലവിൽ ലഭ്യമാവുകയെന്ന് സോറയുടെ മേധാവി ബിൽ പീബിൾസ് പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പിലേക്ക് സോറ കൊണ്ടുവരാൻ ഓപ്പൺഎഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും പോസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
Sora is now available on Android!— Bill Peebles (@billpeeb) November 4, 2025
iOS പതിപ്പിൽ ആപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം സോറയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൽ ചേരാൻ ഒരു ഇൻവൈറ്റ് കോഡും ആവശ്യമില്ല.
സോറ ആപ്പ് എന്താണ്?
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന പ്രോംപ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പാണിത്. ആപ്പ് വഴി ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വീഡിയോകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടിക് ടോക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫീഡിൽ റീൽ പോലെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനും സാധിക്കും.
പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ നിർമിക്കുമ്പോൾ, സോറ 2 വസ്തുക്കളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിയോ 3 പോലെ സോറ 2 മോഡലും ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഹൈപ്പർ-റിയലിസ്റ്റിക് വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സോറ 2 മോഡലിന് കഴിയും.
സോറ ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ
- എഐ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാം.
- ചാറ്റ്ജിപിടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ Sora 2 മോഡൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം.
- സോഷ്യൽ ഫീഡിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോകൾ കാണുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യാം.
- വരാനിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഇതൊരു എഐ സോഷ്യൽ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി മാറും.
പുതിയ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ?
ഓപ്പൺഎഐ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, സോറയിൽ ചില പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|കാമിയോ ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ്
|ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ കാമിയോ വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
|സ്റ്റിച്ചിങ്
|ഒന്നിലധികം ക്ലിപ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
|കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലുകൾ
|ഇനി സോറയിൽ ഒരു ആഗോള ഫീഡ് മാത്രമായി ഉണ്ടാകില്ല. മറിച്ച് സർവകലാശാലകൾ, കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കായി പ്രത്യേക ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകും.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ചാറ്റ്ജിപിടി പ്രോ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് ഓരോ 24 മണിക്കൂറിലും 100 വീഡിയോകൾ മാത്രമേ നിർമിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കൾക്കും പ്ലസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും പ്രതിദിനം 30 വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. സോറ 1 ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദശലക്ഷം ഡൗൺലോഡുകൾ നേടിയതായും, ഏകദേശം മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Also Read: