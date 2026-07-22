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ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിലുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണം: പിന്നിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മോഡലുകളെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ

ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിലുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകളാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. നടന്നത് തികച്ചും അതിശയകരമായ സംഭവമെന്ന് സിഇഒ ക്ലെമെന്‍റ് ഡെലാങ്ഗ്.

CYBER SECURITY CYBER ATTACK ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് ഓപ്പൺഎഐ
OpenAI's models attacked Hugging Face during an iternal test (ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 4:26 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ തങ്ങളുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതായി സമ്മതിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വഴി നടന്ന ആക്രമമാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വെളിപ്പെടുത്തി. ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ മോഡലായ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐയും ഹഗ്ഗിങ് ഫേസും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എഐ മോഡലുകൾ പുതിയ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ശക്തിയാർജിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പ്രാഥമിക പാഠമെന്നും ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന്‍റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ഓപ്പൺഎഐയുടെ മോഡലുകൾ കടന്നുകയറിയത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു എഐ ഏജന്‍റായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുൻനിര എഐ ലാബിൽ നിന്നാണ് ആക്രമണം വന്നതെന്ന് ആദ്യം സംശയിച്ചതായി ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ക്ലെമെന്‍റ് ഡെലാങ്ഗ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരിക്കാം നടന്നതെന്നും, എഐ മോഡലുകൾ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിച്ച് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടി എന്നത് തികച്ചും അതിശയകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

CYBER SECURITY CYBER ATTACK ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് ഓപ്പൺഎഐ
Trajectories for various AI models on the 32-step 'The Last Ones' cyber range (OpenAI)

സംഭവത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ദുരുദ്ദേശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറായി പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചതായും ക്ലെമെന്‍റ് ഡെലാങ്ഗ് വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കമ്പനിയുടെ സൈബർ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മോഡലുകളുടെ ആന്തരിക വിലയിരുത്തലിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ദുർബലതകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ചൂഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ എഐ ഏജന്‍റുമാർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മോഡലുകളാണ് ഇവ. മോഡലുകളുടെ പരമാവധി കഴിവുകൾ കണക്കാക്കാൻ സങ്കീർണ്ണമായ ആക്രമണ പാതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂഷണം നടത്താനാകുമോ എന്ന് മോഡലുകളോട് ചോദിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന്‍റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകളിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയത്.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട്. മോഡലുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു. അപകടസാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി ഇരുകമ്പനികളും അറിയിച്ചു. ഭാവിയിൽ എഐ മോഡലുകളുടെ പരിശീലനത്തിലും വിലയിരുത്തലുകളിലും ശക്തമായ സംരക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും കൊണ്ടുവരുമെന്നും, ആന്തരിക പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് നിലവിലെ പ്രശ്‌നം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുവെന്നും ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു. ആക്‌സസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഹഗ്ഗിങ് ഫെയ്‌സിന്‍റെ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതായും ഓപ്പൺഎഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

CYBER SECURITY
CYBER ATTACK
ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ്
ഓപ്പൺഎഐ
OPENAI ON HUGGING FACE CYBERATTACK

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