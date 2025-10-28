ETV Bharat / technology

Published : October 28, 2025 at 4:16 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്തയുമായി ഓപ്പണ്‍ എഐ രംഗത്ത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ (ChatGPT Go) സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഓപ്പണ്‍ എഐ അറിയിച്ചു. നവംബർ 4 മുതൽ പരിമിതമായ കാലയളവില്‍ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സുവർണാവസരം ലഭിക്കുക.

ഓപ്പണ്‍ എഐയുടെ ആദ്യത്തെ ഡെവ്‌ഡേ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഇവൻ്റിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഉയർന്ന അന്വേഷണ ശേഷിയും കൂടുതൽ ഇമേജ് ജനറേഷന്‍ കപ്പാസിറ്റിയുമുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ. ഫയുകള്‍ അതിവേഗം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും ക്വാളിറ്റി ഇമേജും ലഭ്യമാകുന്ന ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ ഓപ്പണ്‍ എഐ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്.

"നവംബർ 4 മുതൽ പരിമിതമായ സമയ പ്രൊമോഷണൽ കാലയളവിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഓപ്പണ്‍ എഐ ചാറ്റ് ബോട്ട് ഗോ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നു. നവംബർ 4 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍ എഐയുടെ ഡെവ്‌ഡേ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഇവൻ്റ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമയാണ് പുതിയ അവസരം," കമ്പനി പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റിലാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ ഇന്ത്യയില്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സവിശേഷതള്‍ക്കും ആക്‌സസ് വേണമെന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭ്യര്‍ഥനയാണ് ഗോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ രൂപകല്‍പനയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഓപ്പണ്‍ എഐ പറയുന്നു.

"ഇന്ത്യയുടെ എഐ മിഷനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രൊമോഷന്‍. ഓപ്പൺ എഐയുടെ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ്റെ തുടര്‍ച്ച കൂടിയാണിത്. അടുത്ത വർഷം എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ രാജ്യം തയാറെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എഐ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്," ഓപ്പൺ എഐ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്‍ എടുത്തവര്‍ക്കും 12 മാസത്തെ സൗജന്യ പ്രൊമോഷന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയും സർഗാത്മകതയും കമ്പനിക്ക് പ്രചോദനാത്മകമാണ്," ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും മേധാവിയുമായ നിക്ക് ടർലി പറഞ്ഞു.

'ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെവ്‌ഡേ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഇവൻ്റിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ പ്രൊമോഷന്‍. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും എഐയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതെ'ന്ന് ടർലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി ലോഞ്ച് ചെയ്‌തതിനു പിന്നാലെ പണമടച്ചുള്ള വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായി. ലോകമെമ്പാടും ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ധിച്ചതോടെ കമ്പനി ചാറ്റ്ജിപിടി ഗോ വികസിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചാറ്റ്ജിപിടി ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഡെവലപ്പർമാർ, വിദ്യാർഥികൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവര്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്.

