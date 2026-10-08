ചാറ്റ്ജിപിടി ഇനി കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാകും; ഇന്റലിജന്റ് യുഐ ഉള്ള 'ജിപിടി-6' മോഡലുമായി ഓപ്പൺഎഐ
ടെക്സ്റ്റിലോ ചിത്രങ്ങളിലോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ചിത്രങ്ങൾ, ചാർട്ടുകൾ, ഗ്രാഫുകൾ, തൊട്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബട്ടണുകൾ, ഫോമുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മറുപടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ മോഡലിന് കഴിയും.
Published : October 8, 2026 at 1:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടിക്കായി 'ഇന്റലിജന്റ് യുഐ' സഹിതമുള്ള പുതിയ GPT-6 മോഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും, കണക്കുകളോ മറ്റ് ടാസ്ക്കുകളോ ചാറ്റ് ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ തത്സമയം പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ പോലെ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയെ ഉപയോഗിക്കാനും പുതിയ മോഡലിലൂടെ സാധിക്കും. കേവലം ടെക്സ്റ്റിലോ ചിത്രങ്ങളിലോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ചിത്രങ്ങൾ, ചാർട്ടുകൾ, ഗ്രാഫുകൾ, തൊട്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബട്ടണുകൾ, ഫോമുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മറുപടികൾ ഇത് നിർമ്മിക്കും.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇന്ററാക്ടീവ് രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി ലഭിക്കുക. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്റർഫേസുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുതിയ GPT-6-നെ അതിന്റെ ഇന്റലിജന്റ് യുഐ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വെബ്, മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരേപോലെ വേഗത്തിലുള്ളതും പരിചിതവുമായ അനുഭവം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി, സ്ട്രീം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഘടകങ്ങളടങ്ങുന്ന നേറ്റീവ് ലൈബ്രറിയും, മോഡൽ ഇന്റർഫേസ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപൈലറും കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരത്തിനായി ഓരോ ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ലൈബ്രറി GPT-6 മോഡലിന് നൽകുന്നു. മുഴുവൻ ഉത്തരവും ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ, ലഭ്യമാകുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ദൃശ്യമാകാൻ ഇതിലെ കംപൈലർ സഹായിക്കുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി.
ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് പുതിയ കഴിവുകൾ നൽകാൻ ജിപിടി-6 മോഡലും ഇന്റലിജന്റ് യുഐയും
പുതിയ ഇന്റലിജന്റ് യുഐ ഉപയോഗിച്ച്, ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നിരവധി പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ GPT-6-ന് കഴിയുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു അത്താഴവിരുന്നിനായി വരുന്നെന്ന് കരുതുക. ഇത് ജിപിടി-6നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാചകക്കുറിപ്പുകൾക്കൊപ്പം സമയക്രമവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും ചാറ്റ്ജിപിടി മറുപടി നൽകുക.
ഇനി ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളും, ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ചെക്ക്ലിസ്റ്റും ചാറ്റ്ജിപിടി നൽകും. ഇനി ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, യാത്രയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയും, വഴിമാറി സന്ദർശിക്കാൻ യോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയുമാകും മറുപടി നൽകുക.
സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി, ചിത്രങ്ങളും മറ്റും അടങ്ങുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാനും ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ടൂളുകൾ നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബിൽ പങ്കിടാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ കളിക്കാവുന്ന ഗെയിം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ടൂൾ എന്നിങ്ങനെ എന്തും നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
GPT-5.6-നേക്കാൾ മികച്ച ശേഷിയുള്ളതാണ് GPT-6 എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പുതിയ മോഡലിന്റെ 'ഇൻസ്റ്റന്റ്' പതിപ്പിന്, വളരെ വേഗത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കും. വെബ് സെർച്ച് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ മോഡൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ലഭ്യത
ഇന്റലിജന്റ് യുഐ ഉള്ള GPT-6, ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്ലസ്, പ്രോ, ബിസിനസ്സ്, എന്റർപ്രൈസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 'Chat' ടാബിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിനകം ലഭ്യമാണ്. ഫ്രീ, ഗോ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ GPT-6-ൽ പ്ലസ്, പ്രോ, ബിസിനസ്സ്, എന്റർപ്രൈസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 'GPT-6 Sol'-ഉം, Free, Go വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 'GPT-6 Luna'-യുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ ചാറ്റ് അനുഭവത്തിന് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. Work, Codex എന്നിവയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്ന മോഡലുകളിൽ ഈ റിലീസിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല.
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