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ആന്ത്രോപിക്കിന് പിന്നാലെ ഓപ്പൺഎഐ മോഡലുകൾക്കും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം, റിലീസ് വൈകും: അതൃപ്‌തി അറിയിച്ച് സാം ആൾട്ട്‌മാൻ

GPT-5.6 പുറത്തിറക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഓപ്പൺഎഐയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. അതേസമയം വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെട്ട പരിമിതമായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

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CEO of OpenAI Sam Altman talks to CEO of Google DeepMind Demis Hassabis, not seen, on the sidelines of the G7 summit, Wednesday, June 17, 2026, in Evian-les-Bains, France. (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 10:56 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺഎഐയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലായ GPT-5.6 പുറത്തിറക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നിർദ്ദേശം. ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രം എഐ മോഡൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായാണ് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എഐ ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സർക്കാർ പരിശോധനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം.

അടുത്തിടെയാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം മൂലം മറ്റൊരു എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്ക് രണ്ട് പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ പിൻവലിച്ചത്. പിന്നാലെ ഓപ്പൺഎഐ മോഡലുകൾക്കും സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വിശ്വസ്‌ത പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെട്ട പരിമിതമായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

നൂതന എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി യുഎസ് സർക്കാർ എഐ കമ്പനികളിൽ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സമയത്താണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

GPT-5.6: ഓപ്പൺഎഐയുടെ കരുത്തുറ്റ മോഡൽ
ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയതും ഏറ്റവും ശക്തവുമായ എഐ മോഡലാണ് GPT-5.6. സോൾ, ടെറ, ലൂണ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഐ മോഡലുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാവും. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയാർജ്ജിച്ച മുൻനിര മോഡലാണ് സോൾ. അതേസമയം ദൈനംദിന ജോലികൾക്കുതകുന്ന എഐ മോഡലാണ് ടെറ. ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ മോഡലാണ് ലൂണ. മൂന്ന് എഐ മോഡലുകളുടെയും റിലീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് സർക്കാർ.

ആന്ത്രോപിക്കിനും നിയന്ത്രണം
മുൻപും സമാനമായി പ്രമുഖ എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ മോഡലിന് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ശക്തമായ പൊതു മോഡലായ ഫേബിൾ 5 ഉം പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു. വിദേശ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ എഐ മോഡലിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത്. ടർന്ന് ആന്ത്രോപിക്ക് മുഴുവൻ മോഡലും പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു.

അതൃപ്‌തി അറിയിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ
വിഷയത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ കടുത്ത അതൃപ്‌തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾ, ഡെവലപ്പർമാർ, സംരംഭങ്ങൾ, സൈബർ പ്രതിരോധക്കാർ, ആഗോള പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്ക് മികച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, അതിനാൽ നിയന്ത്രണം ദീർഘകാല നടപടിയാക്കരുതെന്നുമാണ് കമ്പനി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെ 'ഹ്രസ്വകാല നടപടി' എന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ട്, വരും ആഴ്ചകളിൽ മോഡൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

എഐ മോഡലുകളുടെ റിലീസിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനകം വലിയ ചർച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവെച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുൻ എഐ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ഡീൻ ബോൾ സർക്കാരിന്‍റെ പുതിയ ഉത്തരവ് നിർബന്ധിത നിർബന്ധിത അംഗീകാര സംവിധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന്‍റെ എഐ നയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഓപ്പൺഎഐയിൽ ചേരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഡീൻ ബോൾ.

കമ്പനികൾ നൂതന എഐ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് അവലോകനത്തിനായി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎസ് സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ട്. സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ലോഞ്ച് വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും, എഐ മേഖലയിലെ മത്സരത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും ബോൾ പറയുന്നു.

സോൾ: യുഎസിൽ എത്ര വില വരും?
ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ പോലും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പരിഹരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് സോൾ. കോഡിംഗ് ബെഞ്ച്മാർക്കുകളിൽ ആന്ത്രോപിക് മോഡലിനേക്കാൾ അൽപ്പം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു മില്യൺ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 5 ഡോളറും, ഔട്ട്‌പുട്ട് ടോക്കണിന് 30 ഡോളറുമാണ് വില. പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റുകളുടെ വില കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് കാഷിങും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ എഐ മോഡലുകൾ വിദേശ ഉപയോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

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TAGGED:

OPENAI LIMITS GPT 5 6
ഓപ്പൺഎഐ
SAM ALTMAN
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