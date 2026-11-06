സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ ഓപ്പൺഎഐ; 'ജിപിടി-6 സൈബർ' അവതരിപ്പിച്ചു
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസറിൽ ഇതുവരെ ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത 81 വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : November 6, 2026 at 5:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡലുമായി ഓപ്പൺഎഐ. 'ജിപിടി-6 സൈബർ' എന്ന പേരിലാണ് പുത്തൻ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും തകരാറുകളും കണ്ടെത്താനും, അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കാനും ഈ മോഡൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസറിൽ ഇതുവരെ ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത 81 വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയറായ ലിനക്സ് കേർണലിലെ 948 തകരാറുകൾ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചുതരാനും ജിപിടി-6 സൈബർ മോഡലിന് സാധിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അതിലെ അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ഈ മോഡലിന്റെ കഴിവാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ പ്രതികരണം
"സുരക്ഷാ ഗവേഷണ രംഗത്തെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായ 'GPT-6 സൈബർ' ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പരിഹരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ളതും, ഗവേഷകർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിരുകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറെ വിശ്വസനീയവുമാണ് ഇത്"; ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തി GPT-6 സൈബർ
ഫയർഫോക്സിൽ കണ്ടെത്തിയ 81 സുരക്ഷാ പിഴവുകളെ Mozilla 'ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ളവ' ആയി തരംതിരിച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ തെളിവുകളും, പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഓപ്പൺഎഐ Mozilla-യ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ മൊസില്ല സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ 30 പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഈ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലിനക്സ് കേർണൽ പരിശോധനയിൽ, GPT-6 സൈബർ മോഡൽ 1,724 സുരക്ഷാ ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയിൽ 948 എണ്ണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മുൻ പതിപ്പായ GPT-5.6 സോൾ 166 സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം വരുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു.
മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ മികച്ചത്
ExploitGym ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ ഈ മോഡൽ 48.5 ശതമാനം സ്കോർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 32.1 ശതമാനം മാത്രമാണ് ജിപിടി-6 സൈബറിന് ലഭിച്ചത്. മുൻ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 51 ശതമാനം ആപേക്ഷിക പുരോഗതി കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു.
റിമോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ബെഞ്ചിൽ, GPT-6 സൈബർ 95 ശതമാനം ടാസ്ക്കുകളും പൂർത്തിയാക്കി. അതേസമയം ഡേബ്രേക്ക് ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുള്ള GPT-6 ആസ്ട്ര എല്ലാ ടാസ്ക്കുകളും നിരസിച്ചു. GPT-6 സൈബർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരേയൊരു ടാസ്ക്ക് വിദൂരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചൂഷണമാണെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു.
പുതിയ മോഡൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരിധികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ 99.93 ശതമാനം പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇത് പരിധി ലംഘിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ 100 ശതമാനവും കൃത്യത പാലിച്ചു. ഉയർന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ ശേഷിയുള്ളതിനാൽ, കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം GPT-6 സൈബറിനെ 'ക്രിട്ടിക്കൽ' എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Introducing GPT‑6 Cyber: a major advance in security research that pairs stronger capabilities with better model alignment. The model powered the Linux kernel research we announced yesterday, and security teams at companies like Mozilla, Palo Alto Networks, Calif, and Cisco—alongside our own at OpenAI—are already putting it to work. GPT-6 Cyber is available to select Daybreak Red customers and we are expanding access over time. https://t.co/Nzab3Z1Td6— OpenAI (@OpenAI) November 5, 2026
ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമോ?
എങ്കിലും ഇതിന്റെ കഴിവുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നോളജി (xOT) സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആഗോള ദാതാവായ ഡ്രാഗോസ്, നിയന്ത്രിത ലാബ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ സൈബർ-അനുവദനീയമായ ഡേബ്രേക്ക് റെഡ് മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി. ഒരു മോക്ക് പവർ പ്ലാന്റ് ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, സംരക്ഷണ റിലേ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മുമ്പ് അറിയപ്പെടാത്ത രണ്ട് ദുർബലതകൾ GPT-6 സൈബർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മോഡലിന്റെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പരിഷ്കരിച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു.
ലഭ്യത
തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധർക്ക് ഓപ്പൺഎഐ ഏറ്റവും പുതിയ 'ജിപിടി-6 സൈബർ' ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആക്സസ് ക്രമേണ വികസിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താനും അവ പരിഹരിക്കാനുമായി 'ഡേബ്രേക്ക് റെഡ്', 'ഡേബ്രേക്ക് ബ്ലൂ' എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾക്കും സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 100 കോടി യു.എസ് ഡോളറിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയും, രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സേവന മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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