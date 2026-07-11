ETV Bharat / technology

ടാസ്‌ക് എന്തുമാകട്ടെ, കോഡിങ് മുതൽ പ്രസന്‍റേഷൻ വരെ ചെയ്‌ത് തരും: ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്കിനെ കുറിച്ചറിയാം

ഓപ്പൺഎഐ സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എഐ മോഡലാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക്. കോഡിങ്, ഗവേഷണം, ഡോക്യുമെന്‍റ് നിർമ്മാണം, വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമ്മാണം, പ്രസന്‍റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾക്ക് പുതിയ മോഡൽ സഹായകരമാവും.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക് CHATGPT WORK USES CHATGPT WORK PRICE GPT 5 6
OpenAI launches GPT-5.6 and ChatGPT Work. (Image Credti: X/@OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. GPT-5.6, ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക് എന്നീ രണ്ട് എഐ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. കോഡിങ്, ഗവേഷണം, ഡോക്യുമെന്‍റ് നിർമ്മാണം, വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമ്മാണം, പ്രസന്‍റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ഉപയോക്താക്കളെ ഒരൊറ്റ ഇന്‍റർഫേസിൽ വച്ച് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഏജന്‍റ് വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് സംവിധാനമാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക്.

ലളിതമായ സംഭാഷണ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി സങ്കീർണ്ണമായതും, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ചാറ്റ്‌ജിപിടിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവടുവയ്പ്പായി പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ കരുതുന്നു. Sol, Terra, Luna എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിൽ GPT-5.6 ലഭ്യമാകും. ഓരോന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തവയാണ്.

പ്രകടനം, വേഗത, ചെലവ്, ബുദ്ധി, കാര്യക്ഷമത എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലും ഓരോ മോഡലും വ്യത്യസ്‌ത സന്തുലിതാവസ്ഥ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. യുക്തി, കോഡിങ്, ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്‌നപരിഹാരം, ഏജന്‍റിക് കഴിവുകൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 കോപൈലറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഇതേ GPT-5.6 ആണെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതിയ രണ്ട് മോഡലുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

GPT-5.6, ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക്: വിലയും ലഭ്യതയും

ചാറ്റ്‌ജിപിടി, കോഡെക്‌സ്, ഓപ്പൺഎഐയുടെ API എന്നിവയിൽ GPT-5.6 ലഭ്യമാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള സങ്കീർണമായ ജോലികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പതിപ്പാണ് സോള്‍. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ GPT-5.5 ന് സമാനമായ പ്രകടനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന വേരിയന്‍റാണ് ടെറ. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും വിലകുറഞ്ഞതുമായ ഓപ്ഷനാണ് ലൂണ.

ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ പ്ലസ്, പ്രോ, ബിസിനസ്, എന്‍റർപ്രൈസ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് സോളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ലഭിക്കും. അതേസമയം പ്രോ, എന്‍റർപ്രൈസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്‌ത് തീർക്കാൻ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത Sol Pro ടയർ ലഭിക്കും. ChatGPT വർക്കിലും കോഡെക്‌സിലും സൗജന്യ, ഗോ-ടയർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടെറ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം പണമടയ്ക്കുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് Sol, Terra, Luna എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓപ്പൺഎഐയുടെ PI വഴി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ലൂണയുടെ ഒരു ദശലക്ഷം ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് ഒരു ഡോളറും (ഏകദേശം 96 രൂപ), ടെറയ്ക്ക് 2.50 ഡോളറും (ഏകദേശം 239 രൂപ), സോളിന് 5 ഡോളറും (ഏകദേശം 478 രൂപ) മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക് എന്താണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്?

ചാറ്റ്‌ജിപിടിയെ കോഡെക്‌സും എപിഐയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, വെബ്, മൊബൈൽ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായ ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനോ, ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനോ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനോ, വർക്ക്ഫ്ലോ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനോ, പ്രസന്‍റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാനോ പുതിയ എഐ മോഡലിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

വെവ്വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എടുക്കാതെ എല്ലാ ജോലികളും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നതാണ് പുതിയ മോഡലിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ചാറ്റ്, കോഡിങ്, ഗവേഷണം, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കായി പ്രത്യേക എഐ ടൂളുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, ഇവയെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. കോഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്‌തു തീർക്കാൻ ഇത്തരം മോഡലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ആന്ത്രോപിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിരാളികളിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺഎഐ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാമിങ് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ എഐ കോഡിങ് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ChatGPT വർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെട്ടന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് മുതൽ ആഴത്തിൽ വിശകലനം നടത്തുന്നതിന് വരെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

Also Read:

  1. വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ ചോര്‍ത്തി; ഓപ്പണ്‍ എഐയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌ത് ആപ്പിള്‍
  2. നിങ്ങളറിയാതെ ഫോട്ടോകൾ എഐ ചിത്രങ്ങളാകും! മെറ്റയുടെ പുതിയ ഫീച്ചർ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക്, അപകടത്തെ മറികടക്കാം
  3. എഐയെ ഭയക്കേണ്ട, കൂട്ടുപിടിക്കാം; ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡിൽ വിജയം കൊയ്ത് സോനിക

TAGGED:

ചാറ്റ്‌ജിപിടി വർക്ക്
CHATGPT WORK USES
CHATGPT WORK PRICE
GPT 5 6
OPENAI LAUNCHES CHATGPT WORK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.