ഇനി പ്രൊജക്ടും ഡിസേർട്ടേഷനും സിംപിളായി തയ്യാറാക്കാം: ഗവേഷകർക്കായി ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ സൗജന്യ എഐ ടൂൾ; സവിശേഷതകൾ
ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, ടീം വർക്കായി ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രിസം. നിലവിൽ ഇത് സൗജന്യമാണ്.
Published : January 28, 2026 at 5:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ എഐ-നേറ്റീവ് വർക്ക്സ്പെയ്സായ പ്രിസം അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഐ ടൂളാണിത്. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തിനും സഹകരണ ഗവേഷണത്തിനുമായാണ് പ്രിസം പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഗവേഷണത്തിനായുള്ള എഴുത്ത്, എഡിറ്റിങ്, പ്രസിദ്ധീകരണ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എഐ മോഡലാണ് പ്രിസം. ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ ജിപിടി-5.2 മോഡലാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതമായ LaTeX വർക്ക്സ്പെയ്സാണ് പ്രിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത.
നിലവിൽ പ്രിസം സൗജന്യമായിരിക്കും. ഏതൊരു ചാറ്റ്ജിപിടി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോക്താവിനും ഇത് ലഭ്യമാവും. ഭാവിയിൽ, ചാറ്റ്ജിപിടി ബിസിനസ്, എന്റർപ്രൈസ്, വിദ്യാഭ്യാസ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഇത് ലഭ്യമാകും. prism.openai.com എന്ന് സന്ദർശിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സവിശേഷത ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, സഹ-രചയിതാക്കളുമായി തത്സമയം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും, ഫൈനൽ സബ്മിഷനായി തയ്യാറെടുക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. അതായത് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം സബ്മിഷൻ വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ കണ്ടന്റുകൾ വ്യത്യസ്ത ഫയലുകളിലേക്കോ, ഇമെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ടൂളുകൾക്കിടയിലേക്കോ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
Introducing Prism, a free workspace for scientists to write and collaborate on research, powered by GPT-5.2.— OpenAI (@OpenAI) January 27, 2026
Available today to anyone with a ChatGPT personal account: https://t.co/9mTLAbxPdH pic.twitter.com/GJOIipU3hx
പരിധിയില്ലാത്ത ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിക്കാമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു. ഒന്നിലധികം പേർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, പരിധിയില്ലാതെ ആളുകളെ ചേർക്കാനും സാധിക്കും. ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ മാറ്റം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പ്രിസം ആ ഡോക്യുമെന്റിനുള്ളിൽ നേരിട്ട് ഇൻ-പ്ലേസ് എഡിറ്റുകൾ നടത്തും. ഇത് അനാവശ്യ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.
വോയ്സ് അധിഷ്ഠിത എഡിറ്റിങ് സവിശേഷതകളും
ഗവേൺണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴോ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോഴോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തോന്നിയാൽ, വോയ്സ് കമാൻഡ് നൽകി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗവേഷണമെഴുത്ത് എളുപ്പമാക്കും. വർക്ക്ഫ്ലോയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകം വളരെ പെട്ടന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് എഐ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ജിപിടി-5 പോലുള്ള മോഡലുകൾ സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും, രോഗപ്രതിരോധ-കോശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനും, മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും വരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐ ഭാവിയിൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
