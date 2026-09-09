ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ മികച്ച എഐ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കണോ? മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ 'ഇമേജസ് 2.5'
കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള എഐ ചിത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡൽ സഹായിക്കും. കൂടാതെ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ 'ഇമേജസ് 2.5ൽ എഐ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാം.
Published : September 9, 2026 at 7:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡലുമായി ഓപ്പൺഎഐ. ചാറ്റ്ജിപിടി ഇമേജസ് 2.5 (ChatGPT Images 2.5) എന്ന പേരിലാണ് പുത്തൻ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള എഐ ചിത്രങ്ങൾ പതിവിലും വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡൽ സഹായിക്കും. കൂടാതെ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതായി ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു.
ചാറ്റ്ജിപിടി ഇമേജസ്, ജിപിടി-ഇമേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ ഓരോ ആഴ്ചയും മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. എപിഐ വഴിയും ഫോട്ടോ എഐ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പുതിയ മോഡലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ChatGPT Images 2.5—faster, sharper, smarter, with better tools for creating whatever you can dream of.— OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026
- Faster image generation to keep your ideas flowing
- Improved fidelity for more natural, recognizable images
- Consistent details across multiple edits
- Comment-based… pic.twitter.com/SjHITKJUSV
ലഭ്യത
ഇമേജസ് 2.5 ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സൗജന്യവും പണമടച്ചുള്ളതുമായ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. ChatGPT വർക്ക്, കോഡെക്സ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ, വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാണ്. GPT-Image-2.5 ഫ്ലെയർ, GPT-Image-2.5 സൺബേർസ്റ്റ് എന്നീ മോഡലുകളും ഡെവലപ്പർമാർക്കായി നിലവിൽ API വഴി ലഭ്യമാകും.
Make your images look jusssttttt right.— ChatGPT (@ChatGPT) September 8, 2026
ChatGPT Images 2.5 is here with sharper details, faster generation, more precise editing, and new tools for creating and sharing. pic.twitter.com/YNZNElVVdd
മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത
ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇമേജസ് 2.5 വഴി ലഭിക്കുന്നവ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികതയുള്ള ചിത്രങ്ങളായി തോന്നും. ഇതിൽ ലൈറ്റിങും ടെക്സ്ചറുകളും കൂടുതൽ മികച്ചതാകും. ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന എഡിറ്റിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കും. മാത്രമല്ല, നൽകുന്ന റഫറൻസ് ചിത്രത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തെ സവിശേഷതകൾ മാറ്റമില്ലാതെ മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ പുതിയ മോഡലിന് സാധിക്കും. മുൻപത്തെ മോഡലായ 'ഇമേജസ് 2.0'-നെ അപേക്ഷിച്ച്, ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയം 50% ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഇത് മികച്ച എഐ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച് നൽകും.
പുതിയ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ
ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡലിൽ ഓപ്പൺഎഐ നിരവധി പുതിയ ടൂളുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കെച്ച് ടൂൾ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ടൂൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നേരിട്ട് ഡ്രോയിംഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു റൂം ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ ഡൂഡിൽ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുതിയ ടൂളിലൂടെ നിർമിക്കാം. ഫ്ലയറുകൾക്കും ഉൽപ്പന്ന ഫോട്ടോകൾക്കുമുള്ള ഇതിൽ ടെംപ്ലേറ്റുകളും ലഭ്യമാണ്. ചിത്രത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും കഴിയും.
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