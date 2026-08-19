കൗമാരക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ: കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി 'ചാറ്റ്ജിപിടി ഫോർ ടീൻസ്'
13 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഫോർ ടീൻസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പ്രണയം, ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് പുതിയ പതിപ്പെത്തുന്നത്.
Published : August 19, 2026 at 9:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കൗമാരക്കാർക്കായി 'ചാറ്റ്ജിപിടി ഫോർ ടീൻസ്' എന്ന പേരിൽ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ഓപ്പൺഎഐ. ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. 13 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഫോർ ടീൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൗമാരക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായതിനാൽ തന്നെ ആത്മഹത്യ, സ്വയം ഉപദ്രവിക്കൽ, പ്രണയം, ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക് തലത്തിൽ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൗമാരക്കാരെ അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഗ്ലോബൽ പോളിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻ ഒ’ലിയറി പറഞ്ഞു. ചെറിയ കുട്ടികളോടെന്ന പോലെ സംസാരിക്കാതെയും, എന്നാൽ അവരുടെ പ്രായത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെയും ഇരിക്കാനാണ് പുതിയ പതിപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുതിയ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ നല്ലൊരു തുടക്കമാണെന്ന് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഫെയർപ്ലേ' അഭിഭാഷക സംഘടനയിലെ അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ കൗൺസിലായ ബ്രണ്ടൻ ബൂഫാർഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എങ്കിലും, ഇത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ ചാറ്റ്ബോട്ടിന് അടിമപ്പെടുന്നതും വൈകാരികമായി അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതും തടയാൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം മതിയോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കൗമാരക്കാർ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ശിശു വികസന വിദഗ്ധരും ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വഞ്ചന, ഭാവിയെ ദോഷകരമായf ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപദേശം, വൈകാരിക ആശ്രിതത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അപകടസാധ്യതകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം, ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകൾ, സ്വയം ഉപദ്രവിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടി ദുർബലരായ കൗമാരക്കാർക്ക് വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകതായി ഒരു വാച്ച്ഡോഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കോമൺ സെൻസ് മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള 2025 ലെ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, യുഎസിലെ കൗമാരക്കാരിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം പേരും എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ കൂട്ടാളിയാക്കുന്നു. ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ തന്നെ നേരത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള "വൈകാരിക അമിത ആശ്രയത്വം" സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയോടെ പുതിയ പതിപ്പ്
ഉപയോക്താവിനോട് വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചാറ്റ്ബോട്ടിനെ തടയുന്നതിനാണ് 'ചാറ്റ്ജിപിടി ഫോർ ടീൻസ്' രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൗമാരക്കാരുമായുള്ള പ്രണയപരമോ ലൈംഗികമോ ആയ ചാറ്റുകൾ തടയുന്നതിനായി ഇത് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാറ്റ്ബോട്ടിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മാതാപിതാക്കളെയോ രക്ഷിതാക്കളെയോ അനുവദിക്കുന്ന രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ അക്കൗണ്ടുകളേക്കാൾ കർശനമായ ഉള്ളടക്കം, ചാറ്റ്, സ്വകാര്യത നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ മെറ്റയുടെ കൗമാര അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് സമാനമാണിത്. എന്നാൽ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോലും ചാറ്റ്ബോട്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് കൗമാരക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം ചാറ്റ്ജിപിടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആൻ ഒ'ലിയറി എടുത്തുകാണിച്ചു.
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