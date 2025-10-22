ETV Bharat / technology

ക്രോമിനും സഫാരിക്കും തലവേദനയാകും, പുതിയ വെബ്‌ ബ്രൗസറുമായി ഓപ്പൺഎഐ; പണിയെല്ലാം 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി അറ്റ്‌ലസ്' ചെയ്‌തോളും

ചാറ്റ്ജിപിടി, സോറ എന്നിവയ്‌ക്ക് ശേഷം ഓപ്പൺഎഐ പുറത്തിറക്കിയ മൂന്നാമത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. പൂർണമായും എഐ സഹായത്തോടെ ഇന്‍റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന വെബ്‌ ബ്രൗസറാണ് ഇത്. ചാറ്റ്‌ജിപിടി അറ്റ്‌ലസിന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം.

OPENAI NEW BROWSER 2025 CHATGPT ATLAS FEATURES AI BROWSER BY OPENAI ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ്
Atlas is currently available on macOS, and will soon be available on Windows, iOS, and Android. (Photo credit: OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന ഇക്കാലത്ത് എഐ മത്സരം കനക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോകത്ത് ബ്രൗസർ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട എഐ കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രൗസർ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. പെർപ്ലെക്‌സിറ്റിയുടെ വെബ്‌ ബ്രൗസറായ കോമറ്റ് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഓപ്പൺഎഐയും സ്വന്തമായൊരു വെബ്‌ ബ്രൗസറെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

'ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ്' എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ വിളിപ്പേര്. ഇത് വിപണിയിൽ അരങ്ങുവാണിരുന്ന ക്രോമിനും സഫാരിക്കും വലിയ തലവേദനയാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് ഒരു എഐ വെബ്‌ ബ്രൗസറാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വെബ് ബ്രൗസറുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നതിലുപരി ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും.

ചാറ്റ്ജിപിടി, സോറ എന്നിവയ്‌ക്ക് ശേഷം ഓപ്പൺഎഐ പുറത്തിറക്കിയ മൂന്നാമത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. ഇന്‍റർനെറ്റിലെ തെരയൽ പൂർണമായും എഐയുടെ സഹായത്തോടെയാക്കുക എന്നതാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ ഇത് മാക്ഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. എങ്കിലും വിൻഡോസ്, ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പുകൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം:
ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ് എന്നത് GPT-5 മോഡലുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എഐ വെബ് ബ്രൗസറാണ്. വെറുതെ തിരയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകാനും ഈ ബ്രൗസറിന് സാധിക്കും. ഇതിന്‍റെ ഹോം ഇന്‍റർഫേസും ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് സമാനമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് മധ്യത്തിലായി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്‌സും ഒരു വശത്തായി സമീപകാല ചാറ്റുകളും ഇതിലുണ്ട്.

OPENAI NEW BROWSER 2025 CHATGPT ATLAS FEATURES AI BROWSER BY OPENAI ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ്
Atlas is powered by ChatGPT. It understands what you want to do and responds accordingly. (Photo credit: OpenAI)

ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ബോക്‌സ് ഒരു സെർച്ച് ബാറായി പ്രവർത്തിക്കും. ഉപയോക്താവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ, വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നൽകിയാലോ, അറ്റ്ലസ് തൽക്ഷണം അത് തുറക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളെടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും.

തുറന്ന ഓരോ ടാബിലൂടെയും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് സൈഡ്‌ബാർ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇതിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടാബുകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിലെ എഐ വഴി സാധിക്കുന്നു. അതായത്, നിങ്ങൾ മൂന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ഒരേ കാര്യത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ തെരയുകയാണെങ്കിൽ, അറ്റ്ലസിന് അവയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു താരതമ്യ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാകും. ഇതേ സവിശേഷത പെർപ്ലെക്സിറ്റിയുടെ കോമറ്റ് ബ്രൗസറിനും ദി ബ്രൗസർ കമ്പനിയുടെ ഡയയ്‌ക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അറ്റ്ലസിൽ ഈ കഴിവ് മറ്റ് മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നത്.

ഏജന്‍റ് മോഡ്
ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസിന്‍റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് അതിന്‍റെ ഏജന്‍റ് മോഡാണ്. ഈ മോഡ് ഓണാക്കിയാൽ ബ്രൗസറിന് സ്വന്തമായി വെബ്‌സൈറ്റുകളുമായി സംവദിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇതിന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒന്നിലധികം സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചായിരിക്കും ഇതിനുതകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. നിലവിൽ ഈ മോഡ് ചാറ്റ്ജിപിടി പ്ലസ്, പ്രോ, ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രിവ്യൂവിൽ ലഭ്യമാണ്.

OPENAI NEW BROWSER 2025 CHATGPT ATLAS FEATURES AI BROWSER BY OPENAI ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ്
Your AI companion on every tab – helping you understand webpages, summarize them, or compare products. (Photo credit: OpenAI)

ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ലളിതമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അതിന്‍റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ AI എഞ്ചിനാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യം. മറ്റ് ബ്രൗസറുകൾ വെബ് പേജുകൾ കാണിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ, അറ്റ്ലസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദാഹരണത്തിന്:

  • ഇതിന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
  • ഒന്നിലധികം സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ച് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിർമിക്കാനാവും
  • ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനും കഴിയും

ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ്: പ്രത്യേകതകൾ

  • നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • വെബ്‌പേജുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, അവയെ സംഗ്രഹിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
  • അടുത്ത തവണ മികച്ച ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി അറ്റ്ലസ് നിങ്ങളുടെ മുൻകാല സെർച്ചുകൾ, സൈറ്റുകൾ, മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ മെമ്മറി ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും.
  • അറ്റ്ലസിന് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ പോയി നിങ്ങൾക്കായി ഗവേഷണം, യാത്രാ ആസൂത്രണം, ഷോപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
  • ഏതൊക്കെ ടാബുകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റ്ലസിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ എല്ലാ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഒരേസമയം ഫലങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും.
  • ചാറ്റ്ജിപിടി എന്ത് കാണണമെന്നും എന്ത് കാണരുതെന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം.
  • നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റിന്‍റെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററിയും ക്ലിയർ ചെയ്യാം.
  • ഇൻകോഗ്നിറ്റോ മോഡ് ഉണ്ട്‌. ഇതിൽ ചാറ്റ്ജിപിടിലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡാറ്റയൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
  • മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്കായി ബ്രൗസർ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്‍റ് മോഡ് ഓഫാക്കാൻ കഴിയും.
  • പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക, ഡോക്യുമെന്റുകൾ വായിക്കുക, റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
  • വരാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ മൾട്ടി-പ്രൊഫൈൽ പിന്തുണ, മികച്ച ഡെവലപ്‌മെന്റ് ടൂളുകൾ, ആപ്പ് SDK-കൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകും.

