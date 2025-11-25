ഇനി ഷോപ്പിങിനും ചാറ്റ്ജിപിടി! ഏത് ഉത്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? മികച്ചത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ 'ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച്' ഫീച്ചർ
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങളെപ്പറ്റി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ആഴത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തി മികച്ചത് ഏതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി സാധിക്കും.
Published : November 25, 2025 at 9:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ കടയിൽ പോലും പോകാതെ വീട്ടുപടിക്കൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവരും. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ, വീട്ടിലേക്കുള്ള മറ്റ് ഉപകരങ്ങളോ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ, ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ ഗവേഷണം തന്നെ നടത്താറില്ലേ... ഏത് ബ്രാൻഡിന്റേതാകും മികച്ചത്, ഏതിനാണ് വില കുറവ്, ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മികച്ച റിവ്യൂ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫീച്ചറുകൾ എന്തെല്ലാം, വില കുറവ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഒത്തുചേർത്ത ശേഷമായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുക.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് നിങ്ങളെ എഐ സഹായിച്ചാലോ? സംഗതി എളുപ്പമാവില്ലേ. അതെ, എഐ പവേർഡ് ചാറ്റ്ബോട്ടായ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കായി 'ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺഎഐ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങളെപ്പറ്റി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും മികച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള ടാസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ തയ്യാറാണ്.
Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.— OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025
It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം തന്നെ തരുന്നതാണ് ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച് ഫീച്ചർ. തിരയുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ ലളിതമായി വിവരിക്കാനും ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്പന്നം നിങ്ങളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് മികച്ചത് നോക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി സാധിക്കും.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഫീച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സൗന്ദര്യം, വീട്, പൂന്തോട്ടം, അടുക്കള, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സ്പോർട്സ്, ഔട്ട്ഡോർ തുടങ്ങിയ തിരയാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും. ഒരു ഉപയോക്താവിന് വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്പന്നത്തിന്റെ വിലയോ സവിശേഷതയോ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മറുപടി നൽകും. വെറും വില മാത്രമായിരിക്കില്ല കാണിക്കുകയെന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉത്പന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടത്തും. മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മിനിറ്റുകൾക്കകം വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും.
പുതിയ ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച് ഫീച്ചർ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സൗജന്യ, ഗോ, പ്ലസ്, പ്രോ പ്ലാൻ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ഉപയോഗമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെയോ, വെബ് പതിപ്പുകളിലോ ഈ ഫീച്ചർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ചാറ്റ്ജിപിടി പൾസിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനാവും. മുൻകാല സംഭാഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൾസിന് ഇതേ ഉത്പന്നം വാങ്ങിയവരുടെ ഗൈഡുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും.
ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം:
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉത്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോപ്പിങ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ത6ളുടെ ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ ചാറ്റ്ജിപിടി നിർദ്ദേശിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബാറിന് താഴെയുള്ള ‘+’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ‘ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച്’ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഷോപ്പിങ് റിസർച്ച് ഫീച്ചറിന്റെ പ്രവർത്തനമെങ്ങനെ
ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു ഉത്പന്നത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം നൽകുമ്പോൾ, അതിലെ ഉൽപ്പന്ന ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇന്റർഫേസ് ചാറ്റ്ജിപിടി അവതരിപ്പിക്കും. ചാറ്റ്ജിപിടി നിർദ്ദേശിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ "താൽപ്പര്യമില്ല" അല്ലെങ്കിൽ "ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ" ഓപ്ഷനുകൾ വേണമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം.
