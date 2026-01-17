ചാറ്റ് ജിപിടി സൗജന്യമായി ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇനി മുതല് പരസ്യം വരും, വൻ മാറ്റവുമായി എഐ
Published : January 17, 2026 at 4:05 PM IST
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ചാറ്റ് ജിപിടിയില് പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺ എഐ. ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ അധിക ചെലവുകള് നികത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായണ് പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പണ് എഐ വ്യക്തമാക്കി. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ചാറ്റ് ബോട്ടില് പരസ്യം ദൃശ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ആദ്യം യുഎസിലും സാജ്യന്യ വരിക്കാർക്കും പരസ്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് ഓപ്പണ് എഐ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പ്രീമിയം പ്രോ, എൻ്റര്പ്രൈസ് വരിക്കാർ പരസ്യരഹിതമായി തുടരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ചാറ്റ് ജിപിടിയില് പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നീക്കം വളരെ കാലമായി അണിയറയില് ചര്ച്ചയിലായിരുന്നുവെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സേവനങ്ങൾക്കായി പണം നൽകുന്നത്. ഇത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ കണ്ടെത്താൻ കമ്പനിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. 2022-ൽ ചാറ്റ്ജിപിടി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഓപ്പണ്എഐയുടെ ഫണ്ടിങ് റൗണ്ടുകളിൽ 500 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഇത് മറ്റേതൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയേക്കാളും കൂടുതലാണ്.
ചാറ്റ് ജിപിടി കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ നിർമാതാവ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തമായ കമ്പ്യൂട്ടിങിലാണ് അധിക ചെലവ് വരുന്നത്. എന്നാല് ഈ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ഓപ്പണ് എഐയ്ക്ക് ടെക് ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിള്,മെറ്റ എന്നിവരുമായി കിടപിടിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ആമസോൺ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിങ്, വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പരസ്യം നല്കി ബിസിനസ് മെച്ചമാക്കുന്നു. "എഐ മത്സരത്തിൽ മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്താൻ ഓപ്പണ് എഐയെ പരസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അവ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല" ഇ-മാര്ക്കറ്റിലെ വിശകലന വിദഗ്ധനായ ജെറമി ഗോൾഡ്മാന് പറഞ്ഞു. ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ അവരുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇവിടെ ഓപ്പണ് എഐ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലാണ് മാറ്റം കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഇമെയില്, ഗൂഗിള് മാപ്പ്, യുട്യൂബ് തുടങ്ങിയവയിലും ഗൂഗിള് ഇപ്പോള് എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൂഗിളിൻ്റെ ജെമിനി ചാറ്റ്ബോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ടുകള് ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി മത്സരിക്കുന്നു.
'വരുമാനത്തേക്കാൾ വിശ്വാസം'
ഓപ്പൺഎഐയിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സിഇഒയും മെറ്റയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാളുമായ ഫിഡ്ജി സിമോയാണ് പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. "ഞങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ആദ്യം മൂല്യവത്താക്കുന്നത് എന്താണോ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്" സിമോ ഒരു ബ്ലോഗില് പറഞ്ഞു. പരസ്യത്തേക്കാള് ഉപരി ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഉപയോക്തൃ ക്ഷേമത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഓപ്പൺഎഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പ്രശ്നമാണ്. വരുമാനത്തേക്കാൾ ഉപയോക്തൃ വിശ്വാസത്തിനും ഉപയോക്തൃ അനുഭവത്തിനും ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ചാറ്റ് ജിപടി ഗോ യുടെ ലോഞ്ചിംഗിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഈ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിപണികളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്.
