ഇനി ചിത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കും; GIF നിർമ്മിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ മോഡൽ
പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയും ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരെയും GIF നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്.
Published : November 5, 2026 at 4:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡലായ ഇമേജസ് 2.6 (Images 2.6) പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺഎഐ. പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ചാറ്റ്ജിപിടി, കോഡെക്സ്, എപിഐ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുള്ള GIF നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു തവണ നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്ന മോഡലിന് ഓരോ തവണയും പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഴയ ചിത്രം റഫറൻസായി തനിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
മാത്രമല്ല, ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബ്രാൻഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനും കഴിയും. മുൻപത്തെക്കാൾ 50 ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇമേജസ് 2.6ന്റെ പ്രത്യേകത.
ഇമേജസ് 2.6: GIF നിർമ്മാണം
പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരെയും GIF നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. കമ്പനികളുടെ പരസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാനും, സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മീമുകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനും, ഒരു വലിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റിലൂടെയോ, സ്കെച്ച് വരച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയോ ഇതിൽ GIF തയ്യാറാക്കാം.
Images, upgraded—introducing ChatGPT Images 2.6. Now with GIFs and reference images. Plus, two new models are coming to the API with 50% faster image generation. https://t.co/kcuOhTipYR— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
എപിഐയിൽ പുതിയ രണ്ട് ഇമേജ് മോഡലുകളും
ഓപ്പൺഎഐ ഡെവലപ്പർമാർക്കായി എപിഐയിൽ രണ്ട് പുതിയ ഇമേജ് മോഡലുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. GPT-Images-2.6 ഫ്ലെയർ, സൺബേർസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച മോഡലുകൾ. ഗുണനിലവാരം കുറവായി സജ്ജീകരിക്കുമ്പോൾ, 'Flare' മോഡലിന് 6 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം ഗുണനിലവാരം ഇടത്തരമോ ഉയർന്നതോ ആയി സജ്ജീകരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാത്തതുമായ കൃത്യതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സൺബേർസ്റ്റ് മോഡലിന് കഴിയും.
ഇമേജസ് 2.6 ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജുകൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിൽ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും. ഇതിനകം ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ ലഭ്യമായ ഇമേജ് മാർക്ക്അപ്പ് എപിയിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു.
ഇമേജസ് 2.6: ലഭ്യത
ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ, വെബ് എന്നിവയിലെ എല്ലാ ചാറ്റ്ജിപിടി, കോഡെക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളിലും ഇമേജസ് 2.6 ലഭ്യമാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഡെവലപ്പർമാർക്കായി ലഭ്യമാക്കിയ പുതിയ എപിഐയിലെ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 1 മില്യൺ ടോക്കണുകൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ചിലവ് 8 ഡോളറും (ഏകദേശം ₹670), ഔട്ട്പുട്ട് ചിലവ് 30 ഡോളറും (ഏകദേശം ₹2,500) ആണ് വരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ചിലവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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