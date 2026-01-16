ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിന് വെല്ലുവിളി: ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എത്തി; പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് 50ലധികം ഭാഷകൾ
ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് 50ലധികം ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ലഭ്യമാകുന്ന ഭാഷകളും, ഫീച്ചറുകളും, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : January 16, 2026 at 5:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടൂളിന് വെല്ലുവിളിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഓപ്പൺഎഐ ഇപ്പോൾ ഈ ടൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചാറ്റ്ജിപിടി വെബ്സൈറ്റിലാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്റർഫേസ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക വെബ്പേജിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിന് സാമ്യമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ, മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ മറ്റോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഫീച്ചറുകൾ അനവധി
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടൂൾ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും, ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ ഏറെ ഫീച്ചറുകൾ കാണാം. സാധാരണ വിവർത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ എഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താവിന് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിലെ പോലെ വിവർത്തനം ചെയ്ത കണ്ടന്റുകൾ വ്യത്യസ്ത ശൈലികളിലേക്കും, ടോണുകളിലേക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
50ലധികം ഭാഷകൾ പിന്തുണയ്ക്കും:
50ലധികം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റിലുണ്ട്. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ്, ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉപയോക്താവ് വിവർത്തനത്തിനായി നൽകുന്ന കണ്ടന്റും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭവും അനുസരിച്ച് ശൈലിയും ടോണും മനസിലാക്കി ചാറ്റ്ജിപിടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ട് നൽകുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച വാക്കുകളും ( formal, casual, or regional) ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. അതിനാൽ വിവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും.
വിദ്യാർഥികൾക്കും, പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും, സഞ്ചാരികൾക്കും ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടൂൾ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതിയ ഭാഷകൾ പരിശീലിക്കാനും, ഓരോ ഭാഷയിലും എത്രത്തോളം പ്രാവിണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും, ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ ഗ്രാമ്മർ വിശദീകരണങ്ങൾ നേടാനും ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം നിങ്ങളൊരു സഞ്ചാരിയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു രാജ്യത്തോ സംസ്ഥാനത്തോ ആണെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിനും, യാത്രാസംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും, മെനു തൽക്ഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
എങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് നൽകാം
ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകാമെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം പരിശോധിക്കാം.
- "ഇറ്റലിയിൽ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനോ, വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനോ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാനായി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക."
- "തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ കസിനിൽ നിന്നുള്ള ഈ സന്ദേശം വിവർത്തനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലാംഗ് വിശദീകരിക്കുക." [സ്ക്രീൻഷോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം]
ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ്: ലഭ്യമാകുന്ന ഭാഷകൾ
ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് 50ലധികം ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന ചില ഭാഷകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
- അറബിക്
- ബംഗാളി
- ബർമീസ്
- ചൈനീസ് (Simplified, China)
- ചൈനീസ് (Traditional, Taiwanese)
- ചെക്ക്
- ഇംഗ്ലീഷ്
- ഫിന്നിഷ്
- ഫ്രഞ്ച്
- ജർമ്മൻ
- ഗുജറാത്തി
- ഹൗസ
- ഇല്ല
- ഹംഗേറിയൻ
- ഇഗ്ബോ
- ഇന്തോനേഷ്യൻ
- ഇറ്റാലിയൻ
- ജാപ്പനീസ്
- ജാവനീസ്
- കന്നഡ
- കൊറിയൻ
- ലാറ്റിൻ
- മലായ്
- മലയാളം
- മറാത്തി
- ഒഡിയ
- പോളിഷ്
- പോർച്ചുഗീസ് (ബ്രസീലിയൻ)
- പോർച്ചുഗീസ് (പോർച്ചുഗൽ)
- പഞ്ചാബി
- റൊമാനിയൻ
- റഷ്യൻ
- സിംഹള
- സ്ലോവാക്
- സ്പാനിഷ്
- സ്വീഡിഷ്
- തഗാലോഗ്
- തമിഴ്
- തെലുങ്ക്
- തായ്
- തുർക്കിഷ്
- ഉറുദു
- വിയറ്റ്നാമീസ്
- യൊറൂബ
- സുലു
അടുത്തിടെയാണ് ഓപ്പൺഎഐ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിലേക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഹെൽത്ത് ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളും വെൽനസ് ആപ്പുകളും സുരക്ഷിതമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ട്രാൻസ്ലേഷനും വരുന്നത്.
