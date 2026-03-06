ETV Bharat / technology

ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ഇനി പണി എളുപ്പം! ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലുമായി ഓപ്പൺഎഐ

കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിലാക്കാനും പ്രൊഫഷണൽ ജോലികൾക്കും മികച്ച ടൂളാണ് ജിപിടി-5.4 എന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഓപ്പൺഎഐ ചാറ്റ്‌ജിപിടി എഐ മോഡൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്
GPT‑5.4 Arrives in ChatGPT, API, and Codex With New Capabilities (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലായ ജിപിടി-5.4 അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. പ്രൊഫഷണൽ ജോലികൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും കഴിവുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമായ മോഡലാണ് ഇതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ജിപിടി-5.4 തിങ്കിങ്, എപിഐ, കോഡെക്‌സ് എന്നീ രൂപത്തിലാണ് പുതിയ മോഡൽ എത്തുന്നത്.

അതേസമയം, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ ജിപിടി-5.4 പ്രോയും എപിഐയും ഓപ്പൺഎഐ പുറത്തിറക്കും. ജിപിടി 5.3 ഇൻസ്റ്റന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

റീസണിങ്, കോഡിങ്, ഏജന്‍റ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾ എന്നീ എല്ലാ ജോലികളെയും ഒരൊറ്റ മോഡലിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ പുതിയ എഐ മോഡലിലൂടെ ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം, വിൻഡോസിൽ കോഡെക്‌സ് ആപ്പിന്‍റെ വരവ് ഓപ്പൺഎഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡെവലപ്പർമാർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക. ഒന്നിലധികം ഏജന്‍റുമാരുമായി സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാനും, ദീർഘകാല ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, WSL-ലേക്കോ VM-കളിലേക്കോ മാറാതെ, അവരുടെ നിലവിലുള്ള സജ്ജീകരണത്തിൽ തന്നെ തുടരാനും, ഒരേ സ്ഥലത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും ഇത് ഡെവലപ്പർമാരെ അനുവദിക്കുന്നു.

പുതിയതെന്ത്?
പുതിയ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാന പോകുന്ന ഉത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാകുമെന്ന് ചുരുക്കിയ രൂപം നേരത്തെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സമയം ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇത് ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലുടനീളം സങ്കീർണ്ണമായ വർക്ക്ഫ്ലോകൾ നടപ്പിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.

ലഭ്യത
ChatGPT Plus, Team, Pro ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഇവയ്‌ക്ക് പകരമായി GPT‑5.4 Thinking ലഭ്യമാണ്. PT‑5.4 Codex-ലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ 1M കോൺടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷണാത്മക പിന്തുണയും ലഭിക്കും. APIയിൽ, GPT‑5.4ന് മെച്ചപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് GPT‑5.2-നേക്കാൾ ഉയർന്ന വില നൽകണം.


Also Read:

  1. സാംസങ് ഗാലക്‌സിയുടെ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്
  2. 7000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ; നാളെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു
  3. 50MP സോണി സെൻസറും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രൊസസറിന്‍റെ കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്നു: മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ വിപണിയിൽ
  4. മിഡ്‌-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ രാജാവ്! ആകർഷക ഡിസൈനിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

TAGGED:

ഓപ്പൺഎഐ
ചാറ്റ്‌ജിപിടി
എഐ മോഡൽ
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്
OPENAI GPT 5 4 AI MODEL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.