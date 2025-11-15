ചാറ്റ് ജിപിടിയിൽ ഇനി മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റും; പുത്തൻ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചറിയാം
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിക്കാനും പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനി സാധിക്കും.
Published : November 15, 2025 at 9:48 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചാറ്റ്ബോട്ടായ ചാറ്റ് ജിപിടിയിൽ ഇനി മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളും നടത്താം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാനും ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാനും ഇനി സാധിക്കും.
ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾക്ക് സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ചാറ്റ് ജിപിടി മെമ്മറി ഒരിക്കലും ചാറ്റിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വെക്കില്ലെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ, വെബ് വേർഷനുകളിൽ ഫ്രീ, ഗോ, പ്ലസ്, പ്രോ എന്നീ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാവും.
ജപ്പാൻ, ന്യൂസ്ലാൻ്റ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്വാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യ റോൾഔട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തും. പിന്നീട് ഈ ഫീച്ചർ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ചാറ്റ്ജിപിടി ബിസിനസ്, എൻ്റർപ്രൈസ് പ്ലാനുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓപ്പൺ എഐ അറിയിച്ചു.
ഓപ്പൺ എഐ പങ്കിട്ട ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഉപയോക്താകളെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. കാര്യങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങള് പങ്കുവച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലൂടെ കഴിയും.
Group chats in ChatGPT are now piloting in Japan, New Zealand, South Korea, and Taiwan.— OpenAI (@OpenAI) November 14, 2025
A new way to collaborate with friends, family, or coworkers and ChatGPT in the same conversation. pic.twitter.com/UQKhqjcnQQ
ഉദാഹരണത്തിന് കുടുംബവുമായി ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചാറ്റ്ജിപിടി ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് നടത്താം.
ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാം
- പുതിയതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ ഒരു ചാറ്റ് തുറക്കുക
- മുകളിൽ വലത് കോണിൽ കാണുന്ന മെംമ്പേഴ്സ് എന്ന ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ചാറ്റിലേക്ക് ഒരാളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റായി മാറുന്നു.
- ശേഷം ഒരു യുആർഎൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുമായി ലിങ്ക് പങ്കിടുക. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ആളുകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം.
ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ എങ്ങനെ പങ്കാളിയാവാം
- നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- പേര്, യൂസർനേം, ഫോട്ടോ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക
ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
- ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ പരമാവധി 20 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ.
- ചാറ്റ്ബോട്ടിൽ വിളിക്കാൻ കഴിയും. അതിനായി @chatgpt എന്ന് പറയുക
- ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇമോജികൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകൾ കാണാനും കഴിയും.
