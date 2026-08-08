മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തും! അതീവ ശേഷിയുള്ള എഐ മോഡൽ, ഓപ്പൺഎഐയുടെ 'ആസ്ട്ര'യെ ഭയക്കണോ?
വരാനിരിക്കുന്ന ആസ്ട്ര എഐ മോഡലിന് അതീവ ശേഷിയുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചൂഷണ ശേഷി കൂടുതലായതിനാൽ ഇത് ശക്തമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നു.
Published : August 8, 2026 at 5:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സൈബർ പ്രതിരോധത്തിൽ അതീവ ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലായ 'ആസ്ട്ര' പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. ഏജന്റിക് കോഡിങിലും സൈബർ സുരക്ഷയിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി പ്രകടമാക്കിയ മോഡലാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള മോഡലാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിരവധി സൈബർ സുരക്ഷാ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് കമ്പനിയും സമ്മതിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ സൈബർ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തലുകൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. സൈബർ സുരക്ഷയിൽ വളരെ മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ സൈബർ കഴിവുകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ മോഡലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ മോഡലിനെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വിലയിരുത്തുമ്പോഴും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്തത്ര ശക്തമായ പ്രകടനം നൽകുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം മോഡലുകൾക്ക് ഉയർന്ന സൈബർ ശേഷി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സൈബർ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സുതാര്യത പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമായതിനാലാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കിടുന്നതെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
പുതിയ എഐ മോഡലിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?
പുതിയ എഐ മോഡലിന് മനുഷ്യരേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലും വലിയ തോതിലും സൈബർ സുരക്ഷാ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവയ്ക്ക് സൈബർ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും അഭൂതപൂർവമായ വേഗതയിലും തോതിലും ആക്രമണങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയും. ഒരു എഐ മോഡലിന്റെ കഴിവുകൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാകുമെന്ന് തരംതിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് അനുസരിച്ച്, പുതിയ മോഡലിന് സൈബർ സുരക്ഷാ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- നിർണായക സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മുമ്പ് കണ്ടെത്താത്ത ദുർബലതകൾ കണ്ടെത്തുക.
- ഇത്തരം ദുർബലതകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക.
- മനുഷ്യസഹായം കുറവായതോ, അല്ലാത്തതോ ആയ സങ്കീർണ്ണമായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുക.
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഓപ്പൺഎഐ
നിർണ്ണായക സൈബർ സുരക്ഷാ കഴിവുകളുള്ള ഒരു ഏജന്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ദുർബലത കണ്ടെത്താനും അത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോഡ് എഴുതാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതിന് നിരന്തരമായി ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുകയോ, മനുഷ്യ മേൽനോട്ടമോ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം.
എങ്കിലും ആസ്ട്രയെ ഒരു നിർണ്ണായക മോഡലായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മോഡൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. പുതിയ മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പൺഎഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അന്തിമ സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം, മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലോക സിസ്റ്റങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺഎഐ ആസ്ട്രയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സ്വന്തം വിലയിരുത്തലുകളെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ആസ്ട്രയുടെ കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, എഐ സുരക്ഷാ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ബാഹ്യ ടെസ്റ്റിങ് പങ്കാളികൾ തുടങ്ങിയവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.
അതേസമയം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ആസ്ട്ര ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ മോഡലായ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.
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