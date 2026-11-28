ആപ്പിൾ-ഓപ്പൺഎഐ പോര് മുറുകുന്നു; രഹസ്യരേഖകൾ കൈക്കലാക്കാൻ ആപ്പിൾ ശ്രമിച്ചെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ
ഹാർഡ്വെയർ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആപ്പിളിന്റെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ എതിർഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺഎഐ. രഹസ്യരേഖകൾ കൈക്കലാക്കാൻ ആപ്പിൾ ശ്രമിച്ചതായാണ് ആരോപണം.
Published : November 28, 2026 at 8:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹാർഡ്വെയർ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആപ്പിളിന്റെയും ഓപ്പൺഎഐയുടെയും നിയമപോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. കാലിഫോർണിയ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഓപ്പൺഎഐ ആപ്പിളിനെതിരെ എതിർഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതായി ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആപ്പിൾ മത്സരാധിഷ്ഠിത വിപണിക്ക് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഓപ്പൺഎഐ എതിർവാദമുന്നയിച്ചത്.
ഓപ്പൺഎഐ, അവരുടെ ഹാർഡ്വെയർ വിഭാഗമായ 'ഐഒ പ്രൊഡക്ട്സ്' (io Products, Inc.), മുൻ ആപ്പിൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ട് ഫോർ ദ നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിൽ ആപ്പിൾ നേരത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതോടെയാണ് തർക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ആരോപണം
ടാങ് ടാൻ, ചാങ് ലിയു എന്നീ മുൻ ആപ്പിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ആരോപണമുണ്ട്. 2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടാങ് ടാൻ ആപ്പിൾ വിട്ട് ഐവിന്റെ 'io പ്രോഡക്ട്സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നത്. അതേസമയം 2026 ജനുവരിയിലാണ് ചാങ് ലിയു ഓപ്പൺഎഐയിൽ ചേർന്നത്. ഹാർഡ്വെയർ, എൻജിനീയറിങ്, നിർമ്മാണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
കമ്പനി നൽകിയ ലാപ്ടോപ്പ് കൈവശം വെക്കുകയും, നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച മുതലെടുത്ത് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായാണ് ചാങ് ലിയുവിനെതിരെ ആരോപണം. ആപ്പിളിന്റെ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകളും വിതരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധവും ചോർത്താൻ 'ഐഒ പ്രൊഡക്ട്സ്' വഴി ഓപ്പൺഎഐ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും കമ്പനി ആരോപിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം, ജൂറി വിചാരണ, കൂടാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈക്കലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺഎഐയെ തടയുന്നതിനുള്ള കോടതി ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയാണ് ആപ്പിൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
തർക്കം ഐഒ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഓപ്പൺഎഐ വാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ
സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ആപ്പിളിന്റെ മുൻ ഡിസൈൻ മേധാവി ജോണി ഐവും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടാങ് ടാനും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചതാണ് 'ഐഒ പ്രൊഡക്ട്സ്' എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഇതിനെ ഏകദേശം 6.5 ബില്യൺ ഡോളറിന് ഓപ്പൺഎഐ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ 400-ലധികം മുൻ ആപ്പിൾ ജീവനക്കാർ ഓപ്പൺഎഐയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഈ നിയമനടപടിയിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്.
സ്വകാര്യ മെസ്സേജുകൾ ആപ്പിൾ പരിശോധിച്ചതായി ചാങ് ലിയു
ആപ്പിളിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഓപ്പൺഎഐയും ആരോപണവിധേയരായ ജീവനക്കാരും നിഷേധിച്ചു. ചാങ് ലിയു ജോലി രാജിവെച്ച് പോയ ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ മെസ്സേജുകൾ ആപ്പിൾ രഹസ്യമായി പരിശോധിച്ചതായും, ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ശേഖരിച്ച സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെച്ചാണ് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുമാണ് ഓപ്പൺഎഐയുടെ വാദം.
ആപ്പിളിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ
ആപ്പിളിനെതിരെ ഓപ്പൺഎഐയും പുതിയ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺഎഐയിൽ ആറ് മാസം ജോലി ചെയ്ത ഒരു മുൻ ജീവനക്കാരനെ ആപ്പിൾ തിരികെ ജോലിക്കെടുത്തു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഓപ്പൺഎഐ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ഉപകരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും അവരുടെ ഭാവി ഹാർഡ്വെയർ പദ്ധതികളും ഈ ജീവനക്കാരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ രഹസ്യരേഖകൾ കൈക്കലാക്കാനാണ് ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, ഭാവിയിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഉപകരണങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതായും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ പ്രധാന കേസിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആപ്പിൾ ഈ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചു.
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