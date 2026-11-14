ഷോപ്പിങ് ഇനി എഐ ഏറ്റെടുക്കും; 'ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റു'മായി ഓപ്പൺഎഐ
പണമിടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോക്താവിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി ഫേസ് ഐഡി, ഫിംഗർപ്രിന്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 14, 2026 at 8:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റുകൾക്ക് പണം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് സംവിധാനവുമായി ഓപ്പൺഎഐ. 'ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സേവനം എത്തുന്നത്. ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ എഐ ഏജന്റുകളെ അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാലറ്റാണിതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഇതിൽ ഓരോ ഇടപാടിനും സുരക്ഷാ പരിശോധനയും നിർബന്ധമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ ഓപ്പൺഎഐ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും, ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാവുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ്: ലഭ്യത
പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ്, മാസ്റ്റർകാർഡ്, വിസ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ വാലറ്റ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണമസ് AI ഏജന്റായ 'ഡോട്സ്' വഴിയാണ് ഈ പുതിയ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ, യുഎസിലെ 'ചാറ്റ്ജിപിടി പ്രോ' വരിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കൂ. ഇതിനായി യോഗ്യതയുള്ള ഒരു കാർഡ് കൈവശമുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ് പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നിൽ
ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം 1.2 ബില്യൺ ആളുകൾ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാധനം ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനും, വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും, എന്താണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും പലരും ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ വാലറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏത് ഉത്പ്പന്നം വാങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പേയ്മെന്റ് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പുതിയ വാലറ്റ് സംവിധാനം സഹായിക്കും.
ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നതെങ്ങനെ
ഉപയോക്താവ് ഒരു കാർഡ് ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണയും പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഓരോ ഇടപാടിന് മുൻപും, വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ, ആകെ തുക, തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോക്താവിന് കാണാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന്, ഫേസ് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലൂടെ ഉപയോക്താവിന് പണമിടപാട് നടത്താൻ അനുമതി നൽകാനാവും.
ഏജന്റിനെക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാനാണ് ഉപയോക്താവ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു രേഖ ഓരോ ഇടപാടിന് ശേഷവും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താവ് അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു 'പേയ്മെന്റ് ടോക്കൺ' സൃഷ്ടിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ കാർഡ് വിവരങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടോക്കണിന് അതിന്റേതായ കാർഡ് നമ്പറും സുരക്ഷാ കോഡും കാലാവധി തീയതിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉപയോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാർഡിൽ നിന്നാണ് പണം ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കടയുടമയ്ക്കോ എഐ ഏജന്റിനോ ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ
കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ചാറ്റ്ജിപിടി വാലറ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരാതിപ്പെടാനുമാകും. ഓരോ ഇടപാടും ബാങ്കുകളും പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായാണ് ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ വില, ഡെലിവറി, റിട്ടേൺ ഉപഭോക്തൃ സേവനം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ നടപടികളും ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ എഐ ഏജന്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി, വാങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തരം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ബയോമെട്രിക് പരിശോധനകളും കൃത്യമായ രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനാകും.
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