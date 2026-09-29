സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത: അതീവ ശേഷിയുള്ള പുതിയ എഐ മോഡൽ പുറത്തിറക്കില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ
സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെത്തുടർന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലിന്റെ റിലീസ് ഓപ്പൺഎഐ റദ്ദാക്കിയത്. ആസ്ട്ര എഐ മോഡലിന് അതീവ ശേഷിയുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ കഴിവുകളും ചൂഷണ ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.
Published : September 29, 2026 at 6:00 PM IST
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: സൈബർ പ്രതിരോധത്തിൽ അതീവ ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലായ 'ആസ്ട്ര' പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഓപ്പൺഎഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള മോഡലാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനിയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആസ്ട്ര 6.1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ തിങ്കാളാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഈ മോഡൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30ന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ആസ്ട്ര പുറത്തിറക്കുന്നത് റദ്ദാക്കിയത്. സമ്മേളനത്തിൽ കമ്പനി നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആസ്ട്രയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് ഉൾപ്പെടുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആസ്ട്ര 6.1 മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും, "നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കുള്ളിലും അധികാരപരിധിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും, ചെയ്യുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താവിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലും ആവശ്യമായ നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല," എന്ന് ഓപ്പൺഎഐയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ മേധാവി സാച്ചി ജെയിൻ പറഞ്ഞു. കമ്പനിക്കുള്ളിലായാലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴായാലും, മോഡൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കമ്പനി പാലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
GPT-6 ആസ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ
യുകെ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള എഐ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പഠനം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ മുൻ മോഡലുകളായ GPT-5.6 Sol, GPT-5.5 എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് GPT-6 ആസ്ട്ര പരീക്ഷണവേളയിൽ പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണം വിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് GPT-6 സ്വയം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
എഐ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ
എഐ മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനികളായ ഓപ്പൺഎഐയും ആന്തോപിക്കും വികസിപ്പിച്ച മോഡലുകൾ പരീക്ഷണവേളയിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സമീപ മാസങ്ങളിൽ എഐ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള വിവിധ എഐ ഏജന്റുകൾ മറ്റ് പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നുകൂടിയത് അടുത്തിടെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നതാണ് കൂടുതൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നത്.
ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിലും യുഎസ് വെബ്സൈറ്റലും സൈബർ ആക്രമണം
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിൽ അടുത്തിടെ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയത് ടെക് ലോകത്ത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് കാണിക്കുന്ന പോർട്ടലിലും ഓപ്പൺഎഐ മോഡലുകൾ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും ഓപ്പൺഎഐ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാത്തതിന് ഓപ്പൺഎഐ ക്ഷമാപണം നടത്തി.
സംഭവത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും ഓപ്പൺഎഐ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനതയുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും, പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ പങ്കുവെക്കുകയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഏജൻസികളെ അക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ളതും മനുഷ്യമൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയുടെയും ആന്തോപിക്കിന്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ AI ഡെവലപ്പർമാരും ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോണോമസ് എഐ പ്രോഗ്രാമുകൾ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പരിധി ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതായി അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ഭീമനായ എൻവിഡിയയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എഐ മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഒരു എൻജിനീയറിങ് പ്രശ്നമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ് തിങ്കളാഴ്ച സിഎൻബിസി വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതൊരു എൻജിനീയറിങ് പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ, ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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