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ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന് പിന്നാലെ യുഎസ് സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റിലും സൈബർ ആക്രമണം: പിന്നിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ മോഡലുകൾ

സെൻസസ്, SEC ഡാറ്റ എന്നിവയുൾപ്പെടെ യുഎസ് ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ വിവിധ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലെ പൊതുവിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകൾ ശേഖരിച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ സമ്മതിച്ചു.

OPENAI US GOVERNMENT WEBSITES OPENAI CYBER ATTACK ഓപ്പൺഎഐ
Representational Image (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 4:40 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യുഎസ് ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ വിവിധ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ പൊതുവിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകൾ ശേഖരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സെൻസസ് ബ്യൂറോ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ എടുത്തത്. ഇതിനായി തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക ഏജന്‍റിക് എഐ ഉപയോഗിച്ചതായി ഓപ്പൺഎഐ സമ്മതിച്ചു.

SEC.gov, Investor.gov, Census.gov എന്നീ യുഎസ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എഐ മോഡൽ ശേഖരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിശീലന-മൂല്യനിർണ്ണയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊതുവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നതായാണ് ഓപ്പൺഎഐ ബ്ലൂംബെർഗിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പരീക്ഷണ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വിവരശേഖരണത്തിനായി തങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച സർക്കാരുകളും സർവ്വകലാശാലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംഘടനകളെ ഈ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓപ്പൺഎഐ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ പ്രാധാന്യം

പരിശീലന-പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ച സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയാണെന്നും ഇത് പൂർത്തിയാകാൻ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നും ഓപ്പൺഎഐ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾ കമ്പനികൾ പോലും അറിയാതെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവം സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ ആശങ്കകളെ ശരിവെക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എഐ മോഡലുകൾ പുതിയ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ശക്തിയാർജിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശദമായ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പിൽ, തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കുകയോ, വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ സേവനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കി.

ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന് പിന്നാലെ മറ്റ് യുഎസ് വെബ്‌സൈറ്റുകളും

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു എഐ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ഹഗ്ഗിങ് ഫേസി'ൽ അബദ്ധത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വഴി നടന്ന ആക്രമമാണെന്ന് അന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ മോഡലായ GPT‑5.6 സോളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രീ-റിലീസ് മോഡലും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഓപ്പൺഎഐയുടെ പ്രതികരണം

"നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിപുലമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അറിയിപ്പുകൾ നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു." ഓപ്പൺഎഐ വക്താവായ ലിസ് ബൂർഷ്വ ബ്ലൂംബെർഗിനോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ വെബ്‌സെറ്റിലും കടന്നുകൂടി

ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ മോഡൽ ഈ വർഷം ആദ്യം അനുമതിയില്ലാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം കമ്പനി സമ്മതിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഗവൺമെന്‍റ് ഡാറ്റാബേസിന് നേരെ നടക്കുന്ന എഐ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

ജൂൺ 18ന് ആണ് സംഭവം. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് എഐ പ്രവേശിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആന്‍റണി ആൽബനീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

എഐ മോഡലുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും, പൊതു വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ലളിതമായ ഗവേഷണ ജോലികളാണ് മോഡലുകൾ ചെയ്തതെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെ ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇത് പൂർത്തിയാവാൻ മാസങ്ങളെടുക്കും.

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