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ഡെസ്‌ക്ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പിൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ 'പെറ്റ്സ് ഫീച്ചർ' എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം: ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

എളുപ്പത്തിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ടാസ്‌ക്കുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുമായാണ് പെറ്റ്സ് ഫീച്ചറിലേക്ക് പുതിയ സവിശേഷത ചേർത്തത്.

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Users who find the Pets feature distracting can use the Mini option, which shows only a small control panel and takes up less space. (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 3:42 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺഎഐ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച പെറ്റ്സ് ഫീച്ചറിലേക്ക് പുതിയ സവിശേഷത ചേർത്തു. ഡെസ്‌ക്ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പിൽ പ്രധാന ചാറ്റ്‌ജിപിടി വിൻഡോ തുറക്കാതെ തന്നെ, മറ്റ് വിൻഡോകൾക്ക് മുകളിലായി എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും വോയ്‌സ് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണിത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ മറ്റ് വിൻഡോകൾക്ക് മുകളിലായി ആനിമേഷൻ കഥാപാത്രമായാണ് ഈ ഫീച്ചർ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇതിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ സംസാരിച്ചോ നേരിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം.

എളുപ്പത്തിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ടാസ്‌ക്കുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുമായാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയത്. 2026 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഓപ്പൺഎഐ പെറ്റ്സ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത്.

എന്താണ് പെറ്റ്സ് ഫീച്ചർ?

'Pets' എന്നത് കേവലം അലങ്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറല്ല. മറിച്ച് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുകയാണോ, മറുപടി നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണോ, അതോ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ തത്സമയം കാണിച്ചുതരും. ചാറ്റുകളിലെ പുരോഗതി ഒരുമിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ സംഭാഷണം മുഴുവനായി തുറന്നു കാണാനാവുന്ന ഐക്കണും ഇതിലുണ്ടാകും.

കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മൾട്ടിടാസ്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇതെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു. ആനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ സ്‌ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ ഫീച്ചർ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മിനി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ആനിമേറ്റഡ് പെറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും. പകരം കുറഞ്ഞ സ്‌ക്രീൻ സ്പേസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നാൽ അതേ ചാറ്റ്-അപ്‌ഡേറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ ഒരു ചെറിയ കൺട്രോൾ പാനൽ മാത്രം നിലനിർത്തും.

പെറ്റ്സ് ഫീച്ചർ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?

വളരെ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പെറ്റ്‌സ് സജീവമാക്കാം.

സ്റ്റെപ്പ് 1: ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പ് തുറക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: Settings എടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: Pets വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ഒരു പെറ്റ് കഥാപാത്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ 'Mini' ഓപ്ഷനോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: സ്‌ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി /pet എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ കമാൻഡ് മെനുവിൽ നിന്ന് 'Show pet' തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക.

സെറ്റിങ്‌സിലെ പെറ്റ്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പെറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഏതെ പെറ്റ് കഥാപാത്രം വേണമെന്ന് ഉപയോക്താവിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. കൂടാതെ, 'Create pet' ഓപ്ഷൻ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി പെറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക skill ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും കസ്റ്റമൈസേഷനായി പുതിയൊരു ചാറ്റ് തുറക്കുകയും വേണം. എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ Mac ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Option + Space എന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്‌കട്ടും, Windows ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Windows + Alt + P എന്ന ഷോർട്ട്‌കട്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

പെറ്റിനെ സ്‌ക്രീനിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ, അതേ കമാൻഡ് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിൽ റൈറ്റ്-ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'Hide' തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രധാന ChatGPT വിൻഡോ ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും 'Appshot' അനുമതികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്‌താൽ മാക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 'Appshot' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് നേരിട്ട് 'ഫ്ലോട്ടിംഗ് പെറ്റ് കൺട്രോളുകളിലേക്ക്' അയക്കാൻ സാധിക്കും. macOS, Windows എന്നിവയിൽ 'Pets' ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് പതിപ്പിനെയും ഓരോരുത്തരുടെയും വർക്ക്‌സ്‌പേസ് ക്രമീകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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ചാറ്റ്‌ജിപിടി
CHATGPT PETS ON DESKTOP APP

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