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കോഡിങ്ങിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ ഇനി എഐ പരിഹരിക്കും; 'ജെമിനി 4 ആർഗോൺ' പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ

സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കും കോഡിങ്ങിനും പുതിയ കരുത്ത്, ഗൂഗിളിൻ്റെ 'ജെമിനി 4 ആർഗോൺ' എത്തി, ആദ്യം ലഭ്യമാകുക സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധര്‍ക്ക്.

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Google Gemini 4 Argon will be available at an introductory price of $2 per million input tokens. (Google)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 4:44 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) മോഡലായ 'ജെമിനി 4 ആർഗോൺ' ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചു. കോഡിങ്, ഡീപ്-റീസണിങ്, സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത, ജെമിനി 4 ശ്രണിയിലെ ആദ്യ മോഡലാണിത്. കമ്പനിയുടെ 'ഫെയർവിൻഡ് പ്രോഗ്രാം' വഴി തെരഞ്ഞെടുത്ത സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർക്കാണിത് ആദ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

ദീർഘവും സങ്കീർണവുമായ ജോലികളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലന ശേഷി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ആർഗോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്, നിയമ-സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥ ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്‌ക്കും.

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വിലയും ലഭ്യതയും

ഡെവലപ്പർമാർക്കായി ഒരു മില്യൺ (10 ലക്ഷം) ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 2 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ എപിഐ സേവനം ലഭ്യമാവുക. സാധാരണ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 95 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് 'കാഷെഡ്' ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത്.

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Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions. (Google)

ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു മോഡൽ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവും ഘട്ടംഘട്ടമായുമുള്ള സമീപനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ മോഡലുകൾ നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ സന്നദ്ധ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനൊപ്പം, ആർഗോണിൻ്റെ ലഭ്യതയും കമ്പനി ക്രമേണ വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പർമാർക്കായുള്ള പെയ്‌ഡ് എപിഐ ഉപയോക്താക്കൾക്കും, സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഗൂഗിൾ വൺ എഐ പ്രീമിയം വരിക്കാർക്കുംഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഗൂഗിളിനെ സഹായിക്കും. ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആർഗോൺ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഗൂഗിളിനുള്ളിൽ തന്നെ ആർഗോൺ ഇതിനകം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സവിശേഷമായ കോഡിങ് ജോലികൾ, ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണം, മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള രചനകൾ എന്നിവയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ കഴിവുകളെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗവേഷകരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്‌റൂട്ടീനുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ ആർഗോൺ സഹായിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുൻപത്തെ മികച്ച ഫലങ്ങളെ 40 ശതമാനം മറികടക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.

GEMINI 4 ARGON PRICE GEMINI 4 ARGON AVAILABILITY GOOGLE LATEST AI MODEL GOOGLE
Discovering security vulnerabilties (Google)

ആർഗോൺ അധിഷ്‌ഠിത ഏജൻ്റുമാരുടെ ഒരു സംഘം ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിലെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും മെമ്മറി ലാഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിലൂടെ 300 ടെബിബൈറ്റിലധികം (ടിഐബി) മെമ്മറി ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആകെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെമ്മറിയുടെ അളവ് 500 ടിഐബി മുതൽ 1 പെബിബൈറ്റ് (പിഐബി) വരെയാകാമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് വരികളുള്ള കോഡുകൾ മുതൽ 800,000 വരികളുള്ള 'ഫ്യൂഷ്യ സിർക്കോൺ കേർണൽ' വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളിൽ, പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയായ 'റസ്റ്റ്'ലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ആർഗോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ശേഷിയിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം

കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, ആർഗോണിൻ്റെ ഔട്ട്‌പുട്ട് പരിധി ഗൂഗിൾ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. മുമ്പ് 64,000 ടോക്കണുകളായിരുന്ന പരിധി ഇപ്പോൾ ഒരു ദശലക്ഷം ടോക്കണുകളായാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇത് മോഡലിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സങ്കീർണമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

GEMINI 4 ARGON PRICE GEMINI 4 ARGON AVAILABILITY GOOGLE LATEST AI MODEL GOOGLE
Gemini 4 Argon scores 68% on CWE-bench v1, which evaluates the model’s ability to remediate security vulnerabilitie (Google)

നിരവധി ബെഞ്ച്മാർക്ക് പരിശോധനകളിലും ആർഗോൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച് പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് സംബന്ധമായ പ്രായോഗിക ജോലികളിലും, ധനകാര്യം, കോഡിങ്, നിയമം, നികുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എഐ ചെലുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം അളക്കുന്ന 'വാൽസ് ഇൻഡക്‌സി'നേക്കാള്‍ ഇത് മുന്നിലാണ്.

ബിസിനസ് ജോലികൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള ശേഷി പരിശോധിക്കുന്ന 'സാപ്പിയർ ഓട്ടോമേഷൻ ബെഞ്ച്' ലും ആർഗോൺ ഒന്നാമതെത്തി. കൂടാതെ ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ദൃശ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കേണ്ട ജോലികളിലും ഇത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കുന്നു.

GEMINI 4 ARGON PRICE GEMINI 4 ARGON AVAILABILITY GOOGLE LATEST AI MODEL GOOGLE
Gemini 4 Argon stands among other top-tier frontier models such as Grok 4.7, GPT-6 Astra, and Claude Opus 5.5 in CWE-bench v1 leaderboard (Google)

സൈബർ സുരക്ഷയിലെ കരുത്ത്

സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ജെമിനി നാല് ആർഗോണിനെ പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിച്ചതായി ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചു. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലെ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്താനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയും ഇതിനുണ്ട്. അംഗീകൃത സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ടീമുകൾക്കും സാധാരണ സൈബർ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ആർഗോൺ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കും. ഇതിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും.

സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ 'വിസ്' , പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സൗജന്യമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ 'സ്‌കാൻ ഫോർ ഗുഡ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനകം തന്നെ ആർഗോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആശുപത്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപരിപാലന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഗുരുതരമായ പിഴവ് കണ്ടെത്താൻ ഈ മോഡലിന് സാധിച്ചു. മുമ്പ്ണ്ടായിരുന്ന എഐ മോഡലുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായിരുന്നുവിത്.

കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ

ആർഗോൺ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു

  • സൈബർ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, റേഡിയോളജിക്കൽ, ന്യൂക്ലിയർ ഭീഷണികൾക്കുള്ള ദുരുപയോഗം തടയൽ
  • മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ മോഡലിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, പെട്ടെന്നുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കൽ.
  • ഏതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത പെരുമാറ്റം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മോഡലിൻ്റെ യുക്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
  • ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.

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