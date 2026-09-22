ഒഡിഷ തീരത്ത് വൻ പ്രകൃതിവാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തി ഒഎൻജിസി
ഹൈഡ്രോകാർബൺ പര്യവേക്ഷണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
Published : September 22, 2026 at 1:18 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിലെ കൊണാർക്ക് തീരത്ത് നിന്ന് 43 കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹാനദി ഓഫ്ഷോർ ബേസിനിൽ പ്രകൃതിവാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഒഎൻജിസി). സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ പര്യവേക്ഷണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
സമുദ്ര മന്ഥൻ പദ്ധതിയുടെ വിജയം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'സമുദ്ര മന്ഥൻ' ഓഫ്ഷോർ പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മഹാനദി ബേസിനിൽ കുഴിച്ച ആദ്യ കിണറായ എംഎൻ-ഡിഡബ്ല്യു18-1-എച്ച്-ഡി (MN-DW18-1-H-D) യിലാണ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 18ന് വാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. സമുദ്ര മന്ഥൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ആഴക്കടൽ മേഖലകളിൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്തി പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒഎൻജിസി തുടരുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. ഒഎൻജിസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ബേസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഭാവിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
A major milestone for India’s offshore energy exploration!— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 21, 2026
ONGC continues to unlock new domestic energy sources by exploring India’s deep and ultra-deepwater frontiers as a part of the Samudra Manthan initiative launched under the visionary guidance of PM Sh @narendramodi Ji.… https://t.co/MLVL5wOKB0
പര്യവേക്ഷണ വിവരങ്ങൾ
ഒഎൻജിസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1,623 മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് കിണർ കുഴിച്ചത്. ഇതിൽ 1,441 മുതൽ 1,452 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് വാതക സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഉപരിതല വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കിണർ തുറക്കുകയും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വാതകം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാതകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും മർദവും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണെന്ന് ഒഎൻജിസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മഹാനദി ഓഫ്ഷോർ ബേസിനിലെ ഒഎൻജിസിയുടെ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2026 ജൂലായ് 25നാണ് കിണർ കുഴിക്കുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്. നേരത്തെ ഉത്കൽ, കൊണാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ നേട്ടം. ഇത് ഓഫ്ഷോർ ബേസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ
ഒഡിഷ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്പാദനം വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒഎൻജിസി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും വാണിജ്യപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ. എത്രത്തോളം വാതകം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നോ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്പാദനം എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒഡിഷ തീരത്തെ പ്രധാന പര്യവേക്ഷണ മേഖലയായി മഹാനദി ഓഫ്ഷോർ ബേസിൻ ഇതിനോടകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
പുതിയ കണ്ടെത്തൽ തങ്ങളുടെ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണ പരിപാടികൾക്ക് കരുത്തേകുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ വിഭവങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നും തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ഒഎൻജിസി വ്യക്തമാക്കി. വാതക ശേഖരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ഗുണനിലവാരം, വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൂടുതൽ പരിശോധനകളിലൂടെ നിർണയിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ഊർജ സുരക്ഷയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 84,084 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സമുദ്ര മന്ഥൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ വിജയമായാണ് മഹാനദി ബേസിനിലെ കണ്ടെത്തലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും തദ്ദേശീയ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താനാണ് ഒഎൻജിസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
87 കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതിനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വാതക ശേഖരം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (പിഎൻജി) ചട്ടങ്ങൾ 2025 പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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