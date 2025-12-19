9,000mAh ബാറ്ററി, വണ്പ്ലസ് 15നെ വെല്ലുന്ന പെർഫോമൻസ്; വണ്പ്ലസ് ടര്ബോ ലോഞ്ചിങ്ങിനൊരുങ്ങുന്നു
ദീര്ഘനേര ബാറ്ററി ലൈഫും മികച്ച പെര്ഫോമന്സും ഉള്ള ടര്ബോ മറ്റ് സീരിസുകളേക്കാള് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് വൺപ്ലസ് ചൈന മേധാവി ലി ജീ ലൂയിസ്.
Published : December 19, 2025 at 3:48 PM IST
വിപണിയില് ഏറ്റവും മികച്ച വണ്പ്ലസിൻ്റെ 15 സീരിസിനെ മറികടക്കാന് കഴിവുള്ള ടർബോ സീരീസ് ലോഞ്ചിങ്ങിനായി ഒരുങ്ങുന്നു. പുതുവത്സരത്തില് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്. വണ്പ്ലസിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സീരിസുകളെ മറികടക്കുന്ന സീരിസാണിതെന്ന് വൺപ്ലസ് ചൈന മേധാവി ലി ജീ ലൂയിസും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദീര്ഘനേര ബാറ്ററി ലൈഫും മികച്ച പെര്ഫോമന്സും ഉള്ള ടര്ബോ മറ്റ് സീരിസുകളേക്കാള് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്നും ലി പറഞ്ഞു. ടര്ബോ ഒരൊറ്റ ഫോണല്ല, സീരിസുകളായി ഇറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിശദമായ വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിടാന് ലി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അതേസമയം ടർബോ സീരീസ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് റേഞ്ചിൽ വരുമെന്നും വിലയിൽ 15 സീരീസിനെക്കാൾ കൂടുതലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചന നല്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വണ്പ്ലസിൻ്റെ വില, സവിശേഷത, സ്പെക്കുലേഷന് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കുറച്ച് നാളുകള്ക്ക് മുമ്പ് ചോര്ന്നിരുന്നു. ഇതോടെ സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് പ്രേമികള് ടര്ബോയുടെ സവിശേഷതകളറിയാന് ഗൂഗിളില് തെരഞ്ഞു. കാത്തിരുപ്പുകള്ക്ക് വിരാമം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ലി ജീ ലൂയിസ് വണ്പ്ലസിൻ്റെ 12-ാം വാർഷിക പരിപാടിയിൽ ടര്ബോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വണ്പ്ലസിൻ്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും ആളുകള്ക്കിടയില് കൂടി.
ടർബോ ഉപകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകളുടെ അതേ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടര്ബോ മികച്ച ഗെയിമിങ് ഫോണാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നു. 9,000mAh ബാറ്ററിയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദീര്ഘനേര ബാറ്ററി ലൈഫും ഗെയിമിങ്ങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ദീര്ഘനേരം ഹാന്ഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ചൂട് നിയന്ത്രണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സെൽ ഡിസൈൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കൂളിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവാരമുള്ള പ്രോസസറുകളുടെ സാധ്യത തുറക്കുന്നുവെന്നും ലി വ്യക്തമാക്കി. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ടർബോ ഫോണിനെ ക്വാൽകോമിൻ്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 4-മായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സവിശേഷതകള്
1.5K റെസല്യൂഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 6.78 ഇഞ്ച് LTPS OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണിനുണ്ടാകുക. ഇത് 144Hz അല്ലെങ്കിൽ 165Hz എന്ന ഉയർന്ന റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നല്കും. ശക്തമായ ബാറ്ററി ലൈഫും ഗെയിമിങ്ങിന് സഹായകമാകുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തില് 9,000mAh ബാറ്ററി ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ടർബോ ഫോണുകൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വിലയ്ക്ക് അടുത്താണെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വൺപ്ലസ് 15 പ്രീമിയം സെഗ്മെൻ്റിൽ ഇടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകൾ ഇതിനകം 70,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ളവയാണ്.
ചൈനയിൽ 2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, അതായത് ജനുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചനകള്. താമസിയാതെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വിപണികളിലേക്ക് ടർബോ ലൈനപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വൺപ്ലസ് പരിഗണിക്കുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്.
Also Read: 7,000mAh ബാറ്ററി, വമ്പൻ വിലക്കുറവ്; സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് പ്രേമികളുടെ മനം കവരാൻ റിയൽമി നാർസോ സീരീസ്