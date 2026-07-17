ETV Bharat / technology

വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ വിടില്ല, അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി കമ്പനി: രാജ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഓപ്പോയ്‌ക്ക് ഒപ്പമോ?

ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വൺപ്ലസിന്‍റെ രാജ്യത്തെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓപ്പോയുമായി ചേർന്നാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്‌സിജൻ ഒഎസിൽ നിന്ന് കളർഒഎസ് 17ലേക്കുള്ള മാറ്റം.

COLOROS 17 ONEPLUS ONEPLUS OPPO MERGER വൺപ്ലസ് ONEPLUS INDIA
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡായ വൺപ്ലസ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം 2027-ഓടെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് കമ്പനി വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിപണി വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വൺപ്ലസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വണ്‍പ്ലസ് അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായും സ്വന്തം വിപണിയായ ചൈനയില്‍ മാത്രമെ ലഭ്യമാകൂവെന്നും ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. 2027 ഓടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഓപ്പോയുടെ പുനഃസംഘടന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിന്മാറ്റമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൺപ്ലസ് പിന്മാറുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ടെക്‌ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വൺപ്ലസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

COLOROS 17 ONEPLUS ONEPLUS OPPO MERGER വൺപ്ലസ് ONEPLUS INDIA
Screenshot of Ford's message in OnePlus Community (Image Credit: OnePlus Community)

യോഗ്യതയുള്ള വൺപ്ലസ് ഫോണുകൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പോയുടെ കളർഒഎസ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. ഇത് വൺപ്ലസിന്‍റെ സ്വന്തം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഓക്‌സിജൻ ഒഎസിന്‍റെ അവസാനത്തെയും ഓപ്പോയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ കളർഒഎസിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കാം. കളർഒഎസ് 17 ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോളതലത്തിൽ യോഗ്യരായ വൺപ്ലസ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഫോർഡ് വൺപ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

COLOROS 17 ONEPLUS ONEPLUS OPPO MERGER വൺപ്ലസ് ONEPLUS INDIA
Screenshot of Ford's message in OnePlus Community (Image Credit: OnePlus Community)

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പിന്മാറ്റത്തെ എങ്ങനെ കാണാം?

വൺപ്ലസ് ഫോണുകളെ സവിശേഷമാക്കിയ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അതിന്‍റെ ഓക്‌സിജൻഒഎസ് തന്നെയാണ്. ഭാരം കുറഞ്ഞതും ലളിതവും അടിസ്ഥാന ആൻഡ്രോയിഡിനോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്നതും ആയതിനാൽ വൺപ്ലസിനെ സഹോദര ബ്രാൻഡായ ഓപ്പോയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്താൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, വൺപ്ലസും ഓപ്പോയും ഹാർഡ്‌വെയറിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കളർഒഎസിലേക്ക് മാറുന്നത് കമ്പനിയെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാനും, അപ്‌ഡേറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വൺപ്ലസ് പറഞ്ഞു. ഓപ്പോയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് ഘടകങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. അതേസമയം ഓക്സിജൻഒഎസ് അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ വൺപ്ലസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് കളർഒഎസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബ്രാൻഡിന്‍റെയും ലയനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വൺപ്ലസും ഓപ്പോയും ലയിക്കുന്നു?

വൺപ്ലസിനെയും ഓപ്പോയെയും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാറ്റം. ഓപ്പോയുമായുള്ള പങ്കിട്ട നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 600 ലധികം സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വൺപ്ലസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനർത്ഥം രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളും ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയും പങ്കിടുന്നു എന്നാണ്. ഇത് രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുടെയും ലയനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സമീപകാല അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അപ്‌ഡേറ്റ്. വൺപ്ലസിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ തുടരുമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ഫോർഡ് പറഞ്ഞു. വൺപ്ലസിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിംവദന്തികളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുമ്പത്തെപ്പോലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉത്‌പ്പന്ന പിന്തുണ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, വാറന്‍റി കവർ, വിൽപ്പനാനന്തര സഹായം എന്നിവ തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, യൂറോപ്പ്, യുഎസ് എന്നീ രണ്ട് വിപണികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വൺപ്ലസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ഒരു കഠിനമായ തീരുമാനമാണെന്നും കമ്പനി വിശേഷിപ്പിച്ചു. അവിടത്തെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, വാറന്‍റി പിന്തുണ, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നും വൺപ്ലസ് വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു

വൺപ്ലസ് N6x എന്ന പുതിയ ഫോൺ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വൺപ്ലസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വൺപ്ലസിനെ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ളതാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ഫോണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഒരു ബജറ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടിയ വൺപ്ലസ് N6 ഉൾപ്പെടെ നാല് ഫോണുകൾ സമീപ മാസങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കിയതായും കമ്പനി പറഞ്ഞു.

Also Read:

  1. 8,000mAh ബാറ്ററി കരുത്തിൽ 'റിയൽമി C100x': ഈ തീയതിക്ക് മുൻപെ വാങ്ങിയാൽ 15,500 രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാം
  2. കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കും; 44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് സവിശേഷതയുമായി 'വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി'
  3. 50 എംപി സോണി ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയുമായി 'മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  4. ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്, 8000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമി നാർസോ 100x 5G

TAGGED:

COLOROS 17 ONEPLUS
ONEPLUS OPPO MERGER
വൺപ്ലസ്
ONEPLUS INDIA
ONEPLUS CONFIRMS TO STAY IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.