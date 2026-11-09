പുതിയ 'കളർ ഒഎസ് 17' ഈ മാസം കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക്: റിലീസ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവിട്ട് വൺപ്ലസ്
വൺപ്ലസിന്റെ സ്വന്തം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഓക്സിജൻ ഒഎസിന്റെ അവസാനത്തെയും ഓപ്പോയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ കളർഒഎസിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയും ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
Published : November 9, 2026 at 3:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച പുതിയ 'കളർ ഒഎസ് 17' സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ നവംബർ മാസത്തെ റിലീസ് ഷെഡ്യൂൾ വൺപ്ലസ് പുറത്തുവിട്ടു. വൺപ്ലസ് 13 ആറിൽ ഇതിനകം ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭ്യമാകും.
2026 നവംബർ 5ന് വൺപ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വൺപ്ലസ് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വൺപ്ലസിന്റെ സ്വന്തം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഓക്സിജൻ ഒഎസിന്റെ അവസാനത്തെയും ഓപ്പോയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ കളർഒഎസിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയും ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും പുതിയ പതിപ്പ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ നിരയിൽ 'വൺപ്ലസ് 15' ആണ് കളർ ഒഎസ് 17ന്റെ സ്റ്റേബിൾ തിപ്പ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ. ഇപ്പോൾ പഴയ മോഡലുകളിലേക്കും ഈ അപ്ഡേറ്റ് എത്തുകയാണ്.
കളർ ഒഎസ് 17: അപ്ഡേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ
വൺപ്ലസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഓരോ ഉപകരണത്തിലും ColorOS 17 അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന തീയതികളും സമയവും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും മോഡലിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുഭവം സുഗമവും വിശ്വസനീയവുമായി നിലനിർത്തുന്നതിനായി, ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുക. അതായത്, ഒരേ മോഡൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഒരേ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
ഓരോ ഉപകരണത്തിലും ColorOS 17 അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതികൾ വൺപ്ലസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി താഴെ നൽകുന്നു:
|ഉപകരണം
|റിലീസ് തീയതി
|വൺപ്ലസ് 13ആർ
|നവംബർ 5
|വൺപ്ലസ് 12
|നവംബർ 17
|വൺപ്ലസ് പാഡ് 3
|നവംബർ 18
|വൺപ്ലസ് ഓപ്പൺ
|നവംബർ 24
|വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6
നോർഡ് സിഇ 6
|നവംബർ 26
കഴിഞ്ഞ നവംബർ 5ന് വൺപ്ലസ് 13ആറിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകുക.
അടുത്തതായി വൺപ്ലസ് 12-ലേക്കും അതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൺപ്ലസ് പാഡ് 3ലും അപ്ഡേറ്റ് എത്തും. കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വൺപ്ലസ് ഓപ്പണിൽ നവംബർ 24നാണ് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുക. മിഡ്-റേഞ്ച് മോഡലുകളായ നോർഡ് 6, നോർഡ് സിഇ 6 എന്നിവയിൽ നവംബർ 26-ന് അപ്ഡേറ്റ് എത്തും. കളർ ഒഎസ് 17 അപ്ഡേറ്റിനായി ഉപയോക്താക്കൾ കാണിച്ച ക്ഷമയ്ക്കും നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും കമ്പനി നന്ദി അറിയിച്ചു.
എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?
ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയിപ്പുകളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വൺപ്ലസ് ഉപയോക്താക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ ഫോണിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമായേക്കാം. അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഫോണിലെ 'സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്' വിഭാഗം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സ്റ്റെപ്പ് 1: 'സെറ്റിങ്സ്' തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: 'സിസ്റ്റം & അപ്ഡേറ്റ്' വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം, 'സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്' മെനു തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനായി ലഭ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും.
സ്റ്റെപ്പ് 4: ഏറ്റവും പുതിയ ColorOS 17 അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 'ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ' ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
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