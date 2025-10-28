ETV Bharat / technology

പൊടിയും വെള്ളവും പേടിക്കണ്ട; ഐഫോണിനെ വെല്ലാൻ പുതിയ വൺപ്ലസ് 15 റെഡി, ഫീച്ചേഴ്‌സ് അറിയണ്ടേ

വില എന്ത്? എവിടെ വാങ്ങും? ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും സ്റ്റോറേജും എങ്ങിനെ? വൺപ്ലസ് 15നെ കുറിച്ച് സകലതും അറിയാം...

ONEPLUS 15 ONEPLUS 15 PRICE ONEPLUS 15 AVAILABILITY ONEPLUS 15 Features
The OnePlus 15 (OnePlus)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 4:26 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആന്‍ഡ്രോയ്‌ഡ് പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. പുതിയ വൺപ്ലസ് 15 സ്‍മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങി. വൺപ്ലസ് 13 നെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഫോണിൽ ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും മറ്റും വലിയ പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉടൻ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് എത്തും.

മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ആണ് ഇത് ലഭ്യമാകുക. ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ്, ശക്തമായ 7300 എംഎഎച്ച് കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി, 50 വാട്‌സ് വയർലെസ് ഫ്ലാഷ് ചാർജ്, 50-മെഗാപിക്‌സൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വൺപ്ലസ് 15-ന്‍റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളും വിലയും അറിയാം.

ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും

  • അബ്സൊല്യൂട്ട് ബ്ലാക്ക്
  • മിസ്‌റ്റ് പർപ്പിൾ
  • സാൻഡ് ഡ്യൂൺ

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

  1. ഡിസ്പ്ലേ: വൺപ്ലസ് 15 സ്‍മാർട്ട് ഫോണിൽ 6.78 ഇഞ്ച് മൂന്നാം തലമുറ BOE ഫ്ലെക്‌സിബിൾ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. 165 ഹെര്‍ട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1800 നിറ്റ്‍സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  2. ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്‌റ്റം: വൺപ്ലസ് 15-ന്‍റെ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റ് ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16-ലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
  3. ചിപ്‌സെറ്റ്: ക്വാൽകോം ഒക്‌ടാ-കോർ 3nm സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിൽ ഉള്ളത്.
  4. ക്യാമറ: 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ, 50 മെഗാപിക്‌സൽ അൾട്രാവൈഡ് സെൻസർ, 50 മെഗാപിക്‌സൽ ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് വണ്‍പ്ലസ് 15 ഫോണിലുള്ളത്. 30fps-ൽ 8K റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ റിയര്‍ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയും.
  5. ബാറ്ററി: പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് 7300 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  6. സെൻസറുകൾ: വൺപ്ലസ് 15ൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, കളർ ടെംപറേച്ചർ സെൻസർ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കോമ്പസ്, ആക്‌സിലറേഷൻ സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഹാൾ സെൻസർ, ലേസർ ഫോക്കസ് സെൻസർ, സ്പെക്ട്രം സെൻസർ, ഐആർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ165Hz , 6.78-ഇഞ്ച് AMOLED
പ്രോസസർസ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5
റാം + സ്‌റ്റോറേജ്16GB വരെ RAM | 1TB വരെ സ്‌റ്റോറേജ്
പിൻ ക്യാമറ50MP മെയിൻ +50MP അൾട്രാവൈഡ് + 50MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്
മുൻ ക്യാമറ32 എം.പി.
ബാറ്ററി7,300 എംഎഎച്ച്
ചാർജിങ് ശേഷി120W
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്‌റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16
IP റേറ്റിങ്ഐപി 69കെ

വിലയും ലഭ്യതയും

നിലവിൽ ചൈനയിലാണ് വൺപ്ലസ് 15 ലഭ്യമെങ്കില്ലും ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തുടക്ക വില എന്ന് പറുന്നത് 3,999 യുവാനാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ വില ഏകദേശം 49,598 രൂപ. 12 ജിബി/256 ജിബി സ്‌റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിനാണ് ഈ വില. 16 ജിബി/256 ജിബി, 12 ജിബി/512 ജിബി, 16 ജിബി/512 ജിബി വേരിയന്‍റുകൾക്ക് ഏകദേശം 53,319 രൂപ മുതൽ 60,760 രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത്. 16 ജിബി/1ടിബി സ്‌റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റിന് 5,399 യുവാന്‍ (ഏകദേശം 66,962 രൂപ) ആണ് വില വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോർ വഴിയാണ് ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് എത്തുക.

വൺപ്ലസ് 15 സ്‍മാർട്ട് ഫോൺ 5ജി, എന്‍എഫ്‌സി, വൈ-ഫൈ 7, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, QZSS എന്നിവയേയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് IP69K റേറ്റിങ്ങും പുതിയ വേരിയൻ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

