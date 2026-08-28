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ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് വാങ്ങാൻ 12.9 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ കരാറിലേർപ്പെട്ട് എൻവിഡിയ: റിപ്പോർട്ട്

സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്ന എഐ മോഡലുകളടങ്ങുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ എൻവിഡിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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Hugging Face was valued at $4.5 billion in 2023, after taking $235 million funding (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 7:13 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺസോഴ്‌സ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് വാങ്ങാൻ കരാറിലേർപ്പെട്ട് പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയ. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻവിഡിയ ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കരാർ അന്തിമമായതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദി ഇൻഫർമേഷനിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, എൻവിഡിയ 12.9 ബില്യൺ ഡോളറിന് കരാർ ഉറപ്പിച്ചു. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് എഐ മോഡലുകളുടെയും ടൂളുകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരത്തിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതാണ് കരാർ.

2016ലാണ് ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് സ്ഥാപിതമായത്. ചാറ്റ്ബോട്ട് കമ്പനിയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് എഐ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി വളർന്നു. ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഗവേഷകർക്കും AI മോഡലുകൾ, ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും തിരയാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സഹകരിക്കാനും ഇതിന്‍റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അനുവദിക്കുന്നു.

ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് എഐ മോഡലുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ?

സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്ന എഐ മോഡലുകളടങ്ങുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇതിലൂടെ എൻവിഡിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത്തരം മികച്ച എഐ മോഡലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വഴി തങ്ങളുടെ ചിപ്പുകൾക്കും ഹാർഡ്‌വെയറുകൾക്കുമുള്ള വിപണിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാകുമെന്ന് കമ്പനി കരുതുന്നു. ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാറില്ല. അതിനാൽ ഇത്തരം ക്ലോസ്‌ഡ് സോഴ്‌സ് മോഡലുകൾക്ക് ഒരു ബദലായിരിക്കും.

നെമോട്രോൺ എന്ന ബ്രാൻഡിലൂടെ എൻവിഡിയ സ്വന്തം ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് മോഡലും വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി മറ്റ് AI കമ്പനികളിലും അതിന്റെ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോ ആയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിസിനസുകളിലും നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കരാർ ഉറപ്പിച്ചത് വൻതുകയ്‌ക്ക്

റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന്‍റെ നിലവിലെ വരുമാനത്തേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുകയ്‌ക്കാണ് കരാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഏകദേശം 150 മില്യൺ ഡോളർ ആണ്. എന്നാൽ എൻവിഡിയ കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 12.9 ബില്യൺ ഡോളറിനാണ്. അതായത് കമ്പനിയുടെ ഭാവി വരുമാനത്തിന്‍റെ ഏകദേശം 80 മടങ്ങിലധികം തുക നൽകിയാണ് എൻവിഡിയ ഈ കമ്പനിയെ വാങ്ങുന്നത്.

എഐ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള എൻവിഡിയയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്. ഓപ്പൺസോഴ്‌സ് എഐ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പൂൾസൈഡ് കമ്പനിയുമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച എൻവിഡിയ 6 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. പൂൾസൈഡിന്‍റെ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവരുടെ നൂറിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാനും കരാറിലൂടെ എൻവിഡിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

സെയിൽസ്ഫോഴ്‌സ്, ലക്‌സ് ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷൻ എന്നിവരാണ് ഹഗ്ഗിംഗ് ഫേസിലെ മറ്റ് പ്രധാന നിക്ഷേപകർ. എൻവിഡിയയും മുമ്പ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കൽ എൻവിഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മോഡലുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് ലഭിക്കാനും എൻവിഡിയയ്ക്ക് അതിന്‍റെ ചിപ്പുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് നിലനിർത്താനും ിതിലൂടെ കഴിയും.

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TAGGED:

ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ്
എൻവിഡിയ
NVIDIA OPEN SOURCE AI
HUGGING FACE ACQUISITION
NVIDIA TO ACQUIRE HUGGING FACE

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