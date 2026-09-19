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എഐ ലോകാവസാനത്തിലെത്തിക്കുമോ? 'സാധ്യത പൂജ്യം ശതമാനം': ആശങ്കകൾ തള്ളി എൻവിഡിയ സിഇഒ

2030 ഓടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ലോകാവസാനത്തിന് കാരണമാകാനുള്ള സാധ്യത പൂജ്യം ശതമാനമാണെന്നും ഇത്തരം ചിന്തകൾ അവിവേകമാണെന്നും എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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Nvidia CEO Jensen Huang speaks during an Nvidia conference focused on artificial intelligence in San Jose, California, on Monday, March 16, 2026 (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 7:35 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: 2030 ഓടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ലോകാവസാനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ്. അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പൂജ്യം ശതമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഐ കാരണം ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് ചിന്ത അവിവേകമാണെന്ന് ഹുവാങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചിലർ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലോ, ബിസിനസ്സ് താത്‌പര്യങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനോ ആകാം ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇറക്കുന്ന എഐ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം എഐ വികസനം വേഗത്തിലാക്കാനും ഹുവാങ് കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണമായി സജ്ജമല്ലാത്തതോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതോ ആയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയും പുറത്തിറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.

ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക എഐ വികസനം മന്ദഗതിയിലാക്കണമെന്ന് പലരും വാദിക്കുന്നു. ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോദി, ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ തുടങ്ങിയവർ എഐ മോഡലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്ന് അടുത്തിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉത്‌പ്പന്ന സുരക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന എഐ മോഡലുകൾ ഈ മേഖല വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹുവാങ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സെയിൽസ്ഫോഴ്‌സ് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനമായ ഡ്രീംഫോഴ്‌സ് 2026- ഇവന്‍റിൽ സിഇഒ മാർക്ക് ബെനിയോഫിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടവെയും ഹുവാങ് സമാനമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിനെതിരെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു. സുരക്ഷ എന്നത് എൻജിനീയർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഓരോ കമ്പനിയും അത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

എഐ വിവാദം കെട്ടുകഥയെന്ന് ട്രംപ്

യുഎസിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന 'ഓൾ-ഇൻ സമ്മിറ്റിൽ' സംസാരിക്കവെ, യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത ഫോൾ കോൾ വന്നു. റോബോട്ടുകൾ ലോകം കീഴടക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു. എഐ വിവാദങ്ങളെല്ലാം വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. എഐ രംഗത്ത് അമേരിക്കയുടെ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്തുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫെഡറൽ ഏജൻസികളോട് യുഎസ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വേഗത്തിലുള്ള നവീകരണവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ എഐ കർമ്മപദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധർക്ക് മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്.

അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും

മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതും മനുഷ്യന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നതുമായ രീതിയിൽ വേണം അത്യാധുനിക എഐ വികസനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ലയും പറഞ്ഞു. എഐ വികസനത്തിൽ കരുതലോടെയുള്ള സമീപനം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന് മുൻപ് ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ, ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ, മെറ്റ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് എന്നിവരും സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ബരാക് ഒബാമയും കമലാ ഹാരിസും എഐ വികസനത്തിൽ കരുതലോടെയും ഘട്ടംഘട്ടമായും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എഐയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ വ്യവസായമേഖലയും രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. എഐ യാതൊരു ഭീഷണിയും ഉയർത്തുന്നില്ലെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിവേഗം വികസിപ്പിക്കണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, എഐ അതിവേഗം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ കമ്പനികൾ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയുണ്ടായേക്കാമെന്നും മറുവിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.

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TAGGED:

AI DOOMSDAY PREDICTIONS
JENSEN HUANG
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