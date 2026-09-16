'എഐ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കണം, നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാകരുത്': ജെൻസൻ ഹുവാങ്
എഐ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാകരുതെന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളാണെന്നും എൻവിഡിയ സ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്. ഒരു ഉൽപ്പന്നം സുരക്ഷിതമാണെന്നോ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ കമ്പനിക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തിറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Published : September 16, 2026 at 5:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റം ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രശ്നമായാണ് കാണേണ്ടതെന്നും പുത്തൻ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്നും എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ ജെൻസൻ ഹുവാങ് പറഞ്ഞു. സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനമായ ഡ്രീംഫോഴ്സ് 2026- ഇവന്റിൽ സിഇഒ മാർക്ക് ബെനിയോഫിനൊപ്പം വേദി പങ്കിടവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചടങ്ങിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പുതിയ സിആർഎം സോഫ്റ്റ്വെയറായ 'കോവ' പുറത്തിറക്കി.
എൻവിഡിയയുടെ 'നെമോട്രോൺ 3 സൂപ്പർ' അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനമായ കോവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെയിൽസ്ഫോഴ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച സിസ്റ്റമാണ് ഇത്. പൂർണ്ണമായും കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ
വേദിയിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ, എഐയുടെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ബെനിയോഫ് ഹുവാങിനോട് നേരിട്ട് ചോദ്യമാരാഞ്ഞു. സുരക്ഷയ്ക്ക് പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് ഹുവാങ് വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും പുരോഗതിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന ഒന്നായല്ല, മറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളിയായാണ് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു ഉൽപ്പന്നം സുരക്ഷിതമാണെന്നോ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ കമ്പനിക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തിറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിസിനസുകൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. എന്നാൽ ഒരു എഐ ഉത്പ്പന്നം തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിനിടെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നോ തോന്നിയാൽ പുനർചിന്തനം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
A little walk. A lot to talk about.— NVIDIA (@nvidia) September 15, 2026
Always fun dreaming big with @Benioff and our friends at @Salesforce. https://t.co/SIVsTg3zw5
എഐയിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമെന്ന് ഹുവാങ്
സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾക്കപ്പുറം, എഐയുടെ വിശാലമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഹുവാങ് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുമെന്നോ ഉള്ള ആശങ്കകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എഐ വഴിയുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലെ വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പിന്നിലാകാതിരിക്കാൻ ബിസിനസുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും കാലക്രമേണ എഐ-അധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറുമെന്ന് ഹുവാങ് പ്രവചിച്ചു. ജോലികൾ സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി ബിസിനസുകൾ എഐ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഏജന്റിക് എന്റർപ്രൈസ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉദയമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ മാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
എന്താണ് 'കോവ' മോഡൽ?
പൂർണ്ണമായും സേൽസ്ഫോഴ്സിന്റെ സ്വന്തം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡലാണ് കോവ. ഇതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സേൽസ്ഫോഴ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് രോഹൻ കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എൻവിഡിയയുടെ 'നെമോട്രോൺ' മോഡൽ ഓപ്പൺ-സോഴ്സ് ആയതിനാൽ, അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സേൽസ്ഫോഴ്സിന് അതിൽ സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമായി ഓപ്പൺ എഐ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് 70 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹുവാങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഈ മോഡൽ ഇതിനകം തന്നെ സാധാരണ സിആർഎം ടാസ്ക്കുകളിൽ മറ്റ് മുൻനിര മോഡലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മുമ്പത്തേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങോളം പിശകുകളും കുറവാണ്. ഇന്റേണൽ എംപ്ലോയി അസിസ്റ്റന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ മോഡൽ നിലവിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിനുള്ളിൽ സജീവമാണ്. ഫോർമുല 1, യുചിക്കാഗോ മെഡിസിൻ, സീറോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുമായി ഒക്ടോബറിൽ ഉപഭോക്തൃ പൈലറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും. 2026 ശൈത്യകാലത്തോടെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ലഭ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
The frontier of artificial intelligence is advancing at an alarming speed. Over the weekend, industry leaders voiced support for an idea that the American people and many AI researchers in their own labs have been calling for: We must responsibly slow the pace of frontier AI…— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 14, 2026
വിഷയത്തിൽ നിലപാടുമായി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യാവസായികരും
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹുവാങിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്, വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എഐ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. എഐ വികസനത്തിന്റെ വേഗത മന്ദഗതിയിലാക്കണമെന്ന് കമല ഹാരിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയോടൊപ്പം, ശക്തമായ AI മോഡലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫെഡറൽ ബോഡി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അവർ കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം എഐ മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന ആശങ്കകളെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാടെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. എഐ ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന ഭയം പടർത്തുന്നത് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പുരോഗതി തടയാനും ചൈനയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള 'മോശമായ ഗൂഢാലോചന'യാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
I was encouraged this week to see the leaders of the frontier labs agree on the need for them to slow down the pace of AI development. Given the stakes, it’s a good and necessary first step.— Barack Obama (@BarackObama) September 14, 2026
But I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new…
AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച മൂലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. മുൻനിര AI കമ്പനികളുടെ തലവന്മാർ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. എഐയുടെ അമിതവളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളല്ല താനെന്നും ആശങ്കാകുലനാണെന്നും ഒബാമ വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഊർജ്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അസമത്വവും ദുരന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും, അതിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണുണ്ടാവുക എന്നത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
അതേസമയം ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാർ AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡി എഐ മേഖലയിൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണത്തിനും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയ്ക്കും വേണ്ടി വാദിച്ചു. എഐ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാനും പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധർക്ക് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളതിന് സമാനമായ അധികാരം നൽകാൻ ഓപ്പൺഎഐയും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
The world deserves confidence that American companies developing increasingly capable AI will act responsibly, especially as the trajectory of progress has steepened. Every frontier lab must deliver on this, and there is no reason any of us should come to work if we cannot.— Sam Altman (@sama) September 14, 2026
We…
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