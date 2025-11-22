എക്സ്ട്രാ ഡാർക്ക് മോഡുമായി നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0: ഏതൊക്കെ ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകും; അറിയാം വിശദമായി
വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകൾ നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ NOS 4.0 ബീറ്റ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്.
Published : November 22, 2025 at 5:00 PM IST
ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും നത്തിങ് ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനായി മാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 (NOS 4.0) ബീറ്റ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നത്തിങ്.
നവംബർ 21ന് നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 എല്ലാ നത്തിങ് ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നത്തിങിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരവും പരിഷ്കൃതവുമായ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ വരുന്ന നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകളും നൽകും.
നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0: പുതിയതെന്ത്?
ഉപയോക്തൃ ഇടപെടൽ, കാര്യക്ഷമത, വ്യക്തിഗതമാക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പുതിയ സവിശേഷതകൾ NOS 4.0ൽ ഉള്ളതെന്നാണ് നത്തിങ് പറയുന്നത്. പുതിയ ഓരോ സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
Faster responses, cleaner visuals, smoother interactions, and a platform that’s ready for what comes next. That’s Nothing OS 4.0. https://t.co/ZaBi2g4DLf— Nothing India (@nothingindia) November 21, 2025
ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ് വഴി തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ: പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഊബർ റൈഡ്, ഫുഡ് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്കും ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ് ലൈറ്റുകളിലേക്കും നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നയാൾ എവിടെയെത്തിയെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇന്ററാക്ഷൻ ആനിമേഷനുകൾ: ഓരോ സ്പർശനവും ആംഗ്യവും കൂടുതൽ ആഴത്തിലും സ്പർശനക്ഷമതയിലും പ്രതികരിക്കുന്നതിനാൽ, സിസ്റ്റം കൂടുതൽ സുഗമവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ അനുഭവം നൽകും. ആപ്പ് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതുമായ ആനിമേഷനുകൾ ഹോം സ്ക്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
വോളിയം പരിധികളിൽ ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക്:
ഉപകരണങ്ങളിലെ വോളിയം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ശബ്ദങ്ങൾ ലഭിക്കും. സ്ക്രീനിൽ നോക്കാതെ തന്നെ വോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പോയിന്റിൽ എത്തിയോ, വോളിയം ഏറ്റവും കുറവ് പോയിന്റിൽ എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.
എക്സ്ട്രാ ഡാർക്ക് മോഡ്: കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നതിന് ഡാർക്ക് ലെവലുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയും കോൺട്രാസ്റ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത്.
പോപ്പ്-അപ്പ് വ്യൂ: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരേസമയം രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് ആപ്പുകൾ തുറക്കാനും ലളിതമായ ആംഗ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ മാറ്റാനും കഴിയും.
കൂടുതൽ വിജറ്റ് വലുപ്പം: കാലാവസ്ഥ, പെഡോമീറ്റർ, സ്ക്രീൻ സമയം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പുതിയ 1x1, 2x1 ലേഔട്ടുകൾ കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ളതും സന്തുലിതവുമായ ഹോം സ്ക്രീൻ ഡിസൈനുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐക്കണുകൾ: പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ആപ്പുകൾ ആപ്പ് ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ലേഔട്ട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 പിന്തുണയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ കഴിയും. ഫോൺ (3) ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, ആഴത്തിലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ടു ഗ്ലിഫ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പരിഷ്ക്കരിച്ച പോക്കറ്റ് മോഡ്, ഹർഗ്ലാസ്, ലൂണാർ സൈക്കിൾ പോലുള്ള പുതിയ ഗ്ലിഫ് ടോയ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് സവിശേഷതകൾ NOS 4.0 അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, എഐ പിന്തുണയുള്ള മികച്ച ടൂളുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന നത്തിങ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും ലഭിക്കും. "എസൻഷ്യൽ ആപ്പുകൾ" NOS 4.0ൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ വിഡ്ജറ്റ് ഡ്രോയറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അപ്ഡേറ്റ് നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 3യിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. നത്തിങിന്റെയും സിഎംഎഫിന്റെയും മറ്റ് ഫോണുകളിലേക്കും കൂടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും.
ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കും?
നത്തിങിന്റെ ഫോൺ (3) മോഡലിൽ നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിരയിലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വരും ആഴ്ചകളിൽ ലഭ്യമാകും. സിഎംഎഫ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയാകും NOS 4.0 ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം നത്തിങ് ഫോൺ (3എ) ലൈറ്റിൽ അടുത്ത വർഷത്തോടെയാവും നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 ലഭ്യമാവുക.
നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0 പിന്തുണയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബീറ്റാ റോൾഔട്ടും കമ്പനിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് നയവും അടിസ്ഥാനമാക്കി, പുതിയ OS അപ്ഡേറ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും.
- നത്തിങ് ഫോൺ (3)
- നത്തിങ് ഫോൺ (3a)
- നത്തിങ് ഫോൺ (3a) ലൈറ്റ്
- നത്തിങ് ഫോൺ (3a) പ്രോ
- നത്തിങ് ഫോൺ (2)
- നത്തിങ് ഫോൺ (2a)
- നത്തിങ് ഫോൺ (2a) പ്ലസ്
- സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോ
- ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഗ്രേഡുകൾ തീർച്ചപ്പെടുത്താത്ത CMF മോഡലുകൾ
