ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ: നത്തിങിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ബെംഗളൂരുവിൽ
ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ നത്തിങിന്റെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഇനി ഇന്ത്യയിലും. ബെംഗളൂരുവിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 11:00 മുതൽ രാത്രി 9:00 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം.
Published : February 14, 2026 at 3:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കൺസ്യൂമർ ടെക് കമ്പനിയായ നത്തിങിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 14) തുറന്നു. കമ്പനിയുടെ സിഇഒ കാൾ പെ, ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയുള്ള സഹസ്ഥാപകനും ആയ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ദിരാനഗറിലെ 100 ഫീറ്റ് റോഡിലാണ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലേക്കുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ചുവടുവയ്പ്പായി കണക്കാക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11:00 മുതൽ രാത്രി 9:00 വരെ നത്തിങ് സ്റ്റോർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. 5,032 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്റ്റോർ ആണ് ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചത്.
ലേഔട്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളിത്തം, പരീക്ഷണം, ടീം വർക്ക് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ, ലൊക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ക്ലാവ് മെഷീനുകൾ, വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ, കൺവെയർ ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറിൽ കാണാം.
“ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത് നത്തിങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോലം ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നെന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇടപാടിനുള്ള ഒരു വഴി എന്നല്ലാതെ, ഒരു പരമ്പരാഗത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ നിർമ്മിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനമെടുത്തു. പകരം, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സവിശേഷവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ അനുഭവം നൽകുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. സ്റ്റോർ ലോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുകയും, അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ആണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യൻ വിപണി പ്രായോഗിക ഇടപെടലിനെയും ഡിസൈൻ നയിക്കുന്ന ചിന്തയെയും വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കഥ വ്യക്തമായി പറയുന്നതിനും, ഭാവി ലോഞ്ചുകൾ, സഹകരണങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കേന്ദ്രീകൃത അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു കേന്ദ്രം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള വേദിയായിരിക്കും.”അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നത്തിങിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോണായ നത്തിങ് ഫോൺ (1) ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് 2022 ജൂലൈ 12നാണ്. 2022 ജൂലൈ 21നാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടതായിരുന്നു നത്തിങിന്റെ ഫോണുകൾ.
നത്തിങിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് വിശകലന സ്ഥാപനമായ ഐഡിസി ആഗോള മാധ്യമമായ ടെക്ക്രഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു. 2025 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ബ്രാൻഡ് നത്തിങ് ആയിരുന്നെന്നും, വർഷം തോറും കയറ്റുമതിയിൽ 85% വളർച്ചയുണ്ടായെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഡിമാൻഡ് മനസിലാക്കി വിപണി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതാം. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ തുറന്നേക്കാം.
