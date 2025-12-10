'അഞ്ച് അല്ല, ഇനി ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ'; തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന വമ്പൻ ഉപകരണം കണ്ടെത്തി
ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ന്യൂറോണുകളുടെ എലികളിലാണ് യുഎസ് ഗവേഷകർ ഈ ഉപകരണം ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത്. ഭാവിയിൽ വലിയ സാധ്യതയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ.
Published : December 10, 2025 at 3:31 PM IST
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുത് അഞ്ച് പ്രധാന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ്. എന്നാൽ ഇനി അഞ്ച് അല്ല ആറാണ്. കണ്ണ്, ചെവി തുടങ്ങിയ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലാതെ പ്രകാശത്തിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തല്. യുഎസിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് തലച്ചോറുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു വയർലെസ് ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്?
തലയോട്ടിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് (തലയോട്ടിക്ക് താഴെ) ചേർന്നാണ് ഈ ഉപകരണം വയ്ക്കുക. നേർത്തതും മൃദുവായ ഉപകരണമാണിത്. പ്രോഗ്രാമബിൾ മൈക്രോസ്കെയിൽ എൽഇഡികളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവ പ്രകാശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും ന്യൂറോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അവ തലച്ചോറിലേയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.
വൈറലസ് ഉപകരണമാണിത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗവേഷകർ ഈ ഉപകരണം പരീക്ഷിച്ചത് ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ള എലികളിലാണ്. അവ പ്രകാശത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അവയുടെ തലച്ചോറിലെ ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂറോണുകളെ പ്രകാശ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സജീവമാക്കി. കാലക്രമേണ എലികൾ ഈ സിഗ്നലുകളെ അർത്ഥവത്തായതായി തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭാവിയിൽ വലിയ സാധ്യതയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുടിയിഴയുടെ വീതിയെ ഈ ഉപകരണത്തിന് ഉള്ളൂ. മൈക്രോ-എൽഇഡികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ തടസങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം വച്ചതായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത് മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗപ്രതമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
ഒട്ടും അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തലച്ചോറിലേയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ബയോഇലക്ട്രോണിക്സ് പയനിയർ ജോൺ എ റോജേഴ്സ് പറയുന്നു. പുതിയൊരു ഇന്ദ്രിയം കണ്ടുപിടിച്ച് തലച്ചോറിന് കൈമാറിരിക്കുകയാണ്. ഉപകരണത്തിൻ്റ പ്രക്രിയയും മറ്റും കൂടുതൽ നിരീക്ഷിച്ചു വരുകയാണെന്നും ഭാവിയിൽ ഈ ഉപകരണം വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ന്യൂറോബയോളജിസ്റ്റ് യെവ്ജീനിയ കൊസോറോവിറ്റ്സ്കി പറഞ്ഞു.
All existing display technologies convey information to the brain via the eyes through light-induced responses in the retinas. In this paper in Nature Neuroscience (https://t.co/eF0Cqi4FlP), we report the first display systems that bypass the eyes entirely, and instead present… pic.twitter.com/rBtlRYBhai— John A Rogers (@ProfJohnARogers) December 8, 2025
സവിശേഷതകൾ
- സെൻസറി ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു
- ഭാവിയിലെ കാഴ്ചയ്ക്കോ കേൾവി പ്രോസ്റ്റസിസുകൾക്കോ വേണ്ടി കൃത്രിമ സിഗ്നലുകൾ നൽകന്നു
- വേദനകളും മറ്റും മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും
- സ്ട്രോക്ക്, പരിക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നു
Also Read: ഒരു പൊടി പോലും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല; നഗരങ്ങളിലെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ റോബോട്ട്, വൻ കണ്ടുപിടിത്തം