ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയും മുൻനിരയിലേക്ക്: പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾ തേടി ലഡാക്കിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനി ഒരുങ്ങുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന് നിലവിലുള്ള ദൂരദർശിനികളേക്കാൾ 15 മടങ്ങ് ശേഷിയുണ്ടാകും.
Published : August 21, 2026 at 3:37 PM IST
ബെംഗളൂരു: ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെയിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനി ഒരുങ്ങുകയാണ്. 'നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പ്' (NLOT) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ദൂരദർശിനിക്ക് 13.7 മീറ്റർ വീതിയുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ദൂരദർശിനികളേക്കാൾ 15 മടങ്ങ് ശേഷിയുണ്ടാകും ഇതിന്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വളരെ അകലെയുള്ളതും മങ്ങിക്കാണുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെപ്പോലും വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ ദൂരദർശിനികളെ ആശ്രയിക്കാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വിപുലമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ സൗകര്യം കരുത്തേകും. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് 3 മുതൽ 4 മീറ്റർ വരെ വീതിയുള്ള ദൂരദർശിനികളാണ്. ഇവയേക്കാൾ 15 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ശേഖരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
1980-കളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര യാത്ര
ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വലിയ ദൂരദർശിനി വൈനു ബാപ്പു ടെലിസ്കോപ്പ്' (VBT) ആണ്. 2.3 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഈ ദൂരദർശിനി 1980-കളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 2 മീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നാലും, ദേവസ്ഥലിൽ 3.6 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദൂരദർശിനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വലിയ ദൂരദർശിനികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ VBT-യേക്കാൾ വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ദൂരദർശിനി സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. .
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനികളിലൊന്നായ 'തേർട്ടി മീറ്റർ ടെലിസ്കോപ്പ്' (TMT) പദ്ധതിയിൽ ആഗോളതലത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും ഒരു പങ്കാളിയാണ്. ഈ പരിചയസമ്പത്തും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചാണ് 13.7 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള പുതിയ ദൂരദർശിനി നിർമിക്കാൻ രാജ്യമൊരുങ്ങുന്നത്.
ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ദൂരദർശിനിക്ക് 3.6 മീറ്റർ മാത്രമാണ് വലിപ്പം. ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 10 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിലും വലിയവ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതിയെന്ന് പ്രൊഫ. അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം ഇ.ടി.വി ഭാരതിന്റെ അനുഭ ജെയിനിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഡയറക്ടറാണ് ഇവർ.
TMT പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയും 10 ശതമാനത്തോളം പങ്കാളിത്തം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നൽകിയാണ് ഇന്ത്യ പങ്കാളിയായത്. ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് ഇല്ലാതിരുന്ന വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിർമ്മാണ ശേഷിയും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചതായും അന്നപൂർണി പറയുന്നു.
രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 2 മീറ്റർ ദൂരദർശിനിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 30 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ദൂരദർശിനിക്ക് കഷണങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ച വലിയ കണ്ണാടി (Segmented Mirror) ആവശ്യമാണ്. TMT പദ്ധതിയിൽ ആറ് കോണുകളുള്ള 492 കണ്ണാടി കഷണങ്ങൾ (ഹെക്സഗണലുകൾ) ചേർത്തുവെച്ചാണ് ഒരൊറ്റ ഉപരിതലമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1.4 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള 80 മുതൽ 100 വരെ കണ്ണാടി കഷണങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതും, 492 കഷണങ്ങളും താങ്ങിനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും ഇന്ത്യയാണ്. എഴുപതിലധികം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. വലിയ ദൂരദർശിനികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ അടിത്തറ കൈവരിച്ചതായാണ് TMT പദ്ധതിയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടത് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
വലിയ ദൂർദർശിനി നിർമിക്കുന്നതിന് പരന്ന ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങളെ ആവശ്യമായ അളവിൽ വളച്ചെടുക്കുകയും മിനുസപ്പെടുത്തുകയും തിളക്കമുള്ള കോട്ടിംഗ് നൽകുകയും വേണം. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി മിനുസപ്പെടുത്താൻ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ മിനുസപ്പെടുത്താൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനായി കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത 'സെവൻ-ആക്സിസ്' (7-axis) മെഷീനുകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക 'സ്ട്രെസ്-മിറർ പോളിഷിംഗ്' എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും കണ്ടെത്തി. പുതിയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷം സമയമെടുക്കുന്ന ജോലികൾ വെറും രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്ന് അന്നപൂർണി പറയുന്നു.
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് (IIA) തങ്ങളുടെ ഹോസ്കോട്ട് കാമ്പസിൽ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ പൂർണ്ണമായും വിജയകരമായതോടെ വലിയ ദൂരദർശിനിക്ക് ആവശ്യമായ കണ്ണാടി കഷണങ്ങൾ ഇവിടെവച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി വരുകയാണ്. പുതിയ NLOT ദൂരദർശിനിക്ക് ആവശ്യമായ കണ്ണാടിയുടെ വളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ പരന്ന ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങൾ (Mirror Blanks) വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെങ്കിലും, അവ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതും തിളക്കമുള്ള കോട്ടിംഗ് നൽകുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മാത്രമല്ല, കണ്ണാടി കഷണങ്ങളെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ കമ്പനിയായ L&T ടിഎംടി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മിനുസപ്പെടുത്തിയ കണ്ണാടികൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ആറ് കോണുകളുള്ള കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനും, അവയുടെ മിനുക്കുപണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചില സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂടി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാവശ്യമായ മിക്ക ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും, ഇതിൽ പല ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും നിർമ്മാണ ശേഷി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?
90 കണ്ണാടി കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർമിക്കുന്ന നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ശേഖരിക്കുമെന്ന് പ്രൊഫ. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മങ്ങിക്കാണുന്ന വസ്തുക്കളെപ്പോലും വളരെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രാപ്തമാക്കും. മാത്രമല്ല അന്യഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം, ഗാലക്സികളുടെ വികാസം, സൗരയൂഥത്തിന് മുൻപുള്ള കെമിസ്ട്രി, ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നിവ കണ്ടെത്താനും പുതിയ ദൂരദർശിനി സഹായിക്കും.
ദൂരദർശിനി സ്ഥാപിക്കാൻ ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിന്?
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4,500 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നയിടമാണ് ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വർഷം മുഴുവൻ ദൂരദർശിനികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മഴക്കാലത്ത് പോലും ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ മേഘാവൃതമായ ആകാശം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെപ്പോലെ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമാകാതെ വരില്ല.
ഹാൻലെയിലെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷം, കുറഞ്ഞ ജലബാഷ്പം, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ എന്നിവ പ്രകാശം ചിതറിപ്പോകുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഹാൻലെയെ ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇൻഫ്രാറെഡ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിലേറെയായി 30 ഡിഗ്രി മുതൽ മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള കടുത്ത തണുപ്പിലും ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പ്' (HCT) വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അന്നപൂർണി പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ കഠിനമാണെങ്കിലും ഹാൻലെയിലെ ആകാശം നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം മികച്ചതാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന വെല്ലുവിളി
വളരെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൂരദർശിനികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുതിയൊരു കാര്യമല്ല. മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ NLOT ദൂരദർശിനി നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കണ്ണാടികളെ കൃത്യമായി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ്.
TMT പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ദൂരദർശിനിയുടെ പണി തീരാത്തതിനാൽ ഈ കണ്ണാടി കഷണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് പരിഹാരമായി, 7 കണ്ണാടി കഷണങ്ങളുള്ള 3.7 മീറ്റർ ദൂരദർശിനി പുതുക്കിപ്പണിത് ആദ്യകാല മാതൃകയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. കണ്ണാടി കഷണങ്ങളെ കൃത്യമായി ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ കണ്ണാടിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചറിയുക. ഈ അറിവാണ് പിന്നീട് NLOT ദൂരദർശിനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അന്തിമ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ജോലികളും സാങ്കേതികമായ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വലിയ NLOT ദൂരദർശിനി എന്ന് മുതൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പ്രൊഫ. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു.
13.7 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ദൂരദർശിനി നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം സമയമെടുക്കും. അതേസമയം ഓരോ കണ്ണാടിയും പിന്തുണാ സംവിധാനവും വിന്യസിക്കുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷമെടുക്കും. ഹാനിലിലെ കഠിനമായ ശൈത്യകാല സാഹചര്യങ്ങളും നിർമ്മാണത്തെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു. പക്ഷേ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അന്നപൂർണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഹാൻലെയിലെ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയും ഉയർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഹാൻലെയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോസ്കോട്ട് കാമ്പസിൽ ഇരുന്ന് ടെലിസ്കോപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ NLOT പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. അത്യാവശ്യത്തിന് എഞ്ചിനീയർമാരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും മാത്രമേ അവിടെ നിയമിക്കുകയുള്ളൂ," പ്രൊഫ. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു.
"ഇത്രയും കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ദൂരദർശിനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ, നിർമ്മാണം, സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എന്നിവ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നും ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഗ്രീസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻനിര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും
പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന 3.7 മീറ്റർ ദൂരദർശിനി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രൊഫ. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, അവയിലെ കെമിക്കൽ ഘടനകൾ, ഗാലക്സികളുടെ കേന്ദ്രഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ NLOT ദൂരദർശിനിക്ക് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും. ദൂരദർശിനി പ്രകാശത്തെ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
13.7 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഈ പുതിയ NLOT ദൂരദർശിനി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ, വലിയ ദൂരദർശിനികളുള്ള ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും വരും. നിലവിലുള്ള 3.6 മീറ്റർ ശേഷിയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായിരിക്കും ഇത്. ബഹിരാകാശ പഠനത്തിന് പുറമെ, വലിയ ദൂരദർശിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ അതീവ കൃത്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മികച്ച പരിചയസമ്പത്ത് നേടാൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും.
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