കുടിവെള്ളത്തിലെ ഫ്ലൂറൈഡ് നീക്കാൻ ചക്കമടൽ; പുതിയ വിദ്യയുമായി എൻഐടി ഗവേഷകർ
കുടിവെള്ളത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പല്ലുകളെയും എല്ലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ, സ്കെലിറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
Published : October 16, 2026 at 10:28 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: കുടിവെള്ളത്തിലെ ഫ്ലൂറൈഡ് സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ച് റൂർക്കല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ (എൻഐടി) ഗവേഷകർ. പരീക്ഷണശാലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വെറും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിലെ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഫ്ലൂറൈഡും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ കണ്ടെത്തലിലൂടെ സാധിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കെമിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ സുസ്മിത മിശ്ര, ഗവേഷകയായ ഡോ. പ്രതിമ മിൻസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് 202531080242 എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചതായും എൻഐടി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യ
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും, ഫ്ലൂറൈഡ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിൽ സിർക്കോണിയം ചേർക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്ന് സുസ്മിത മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ഈ പദാർഥത്തിന് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഫ്ലൂറൈഡ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രാമീണ, അർധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കുടിവെള്ളത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പല്ലുകളെയും എല്ലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ, സ്കെലിറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, താങ്ങാനാവുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ ജലശുദ്ധീകരണ മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ അനിവാര്യമാണ്. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്, അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്, ആക്ടിവേറ്റഡ് അലുമിന തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ശുദ്ധീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്.
റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വഴി വലിയ അളവിൽ മലിനജലം ഉണ്ടാകുകയും വെള്ളത്തിലെ ഗുണകരമായ ധാതുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ശുദ്ധീകരണ രീതികളിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമായി വരുന്നതിനാൽ അവ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പദാർഥമാക്കി മാറ്റാൻ എൻഐടി റൂർക്കലയിലെ ഗവേഷക സംഘം ശ്രമിച്ചത്.
കുറഞ്ഞ ചെലവ്, വലിയ സാധ്യതകൾ
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നിലവിൽ ലബോറട്ടറി തലത്തിലുള്ള സാധുത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജി റെഡിനസ് ലെവൽ 4ൽ (ടിആർഎൽ 4) എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദാർഥം തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും രാസവസ്തുക്കളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 37 രൂപയാണ് നിർമാണ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് പുറമെ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉത്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗാർഹിക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി ഇത് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിന് ഇതുവരെ സജ്ജമായിട്ടില്ല. യഥാർഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, ചെലവ്, പ്രായോഗികത എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഗവേഷകർ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
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കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും സാധൂകരണത്തിനും വിധേയമായി, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വികേന്ദ്രീകൃതവുമായ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഈ പദാർഥം വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് സുസ്മിത മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. കുടിവെള്ളത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് മാലിന്യം നേരിടുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് ലബോറട്ടറി ഫലങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും പ്രായോഗികവുമായ പരിഹാരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം നിർണായകമാകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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