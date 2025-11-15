ETV Bharat / technology

ശത്രുക്കളുടെ തലയ്‌ക്കു മീതെ വട്ടമിട്ട് പറക്കും; യുദ്ധമുഖത്ത് സൈന്യത്തിന് സഹായകമാകാൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പിള്ളാരുടെ പുത്തൻ കണ്ടുപിടിത്തം

അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയിടുക്കുകളിലും പര്‍വതനിരകളിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഇതുവഴി അറിയാൻ സാധിക്കും.

Odisha Students Design 5G Surveillance Drone For Army Use In High Altitude (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 8:15 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: യുദ്ധമുഖത്ത് സൈന്യത്തിന് സഹായകമാകുന്ന പുതിയ തലമുറ 5ജി ഡ്രോൺ നിർമിച്ച് ഒഡീഷയിലെ എൻഐഎസ്‌ടി സർവകലാശാലയിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ. സിയാച്ചിൻ, നിയന്ത്രണ രേഖ (എൽഒസി) പോലുള്ള ഉയർന്ന അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡ്രോണുകളാണ് വിദ്യാർഥികള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിര്‍ത്തിയില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പറന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇതിന് സാധിക്കും.

അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാനും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള 5ജി വീഡിയോ പകർത്താനും തുടര്‍ച്ചയായി 45 മിനിറ്റോളം ഇത് വായുവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ഡ്രോണുകള്‍ അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ്. എൻഐഎസ്‌ടി സർവകലാശാലയും ഗോപാൽപൂരിലെ ഗോലബന്ധ ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് കോളജും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാർ പ്രകാരമാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിർണായക ചുവട് വയ്‌പ്പ്.

സ്വകാര്യ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും, നെറ്റ്‌വർക്ക്-ഷാഡോ മേഖലകളിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും, അൾട്രാ-ലോ ഡിലേയിൽ വീഡിയോ ട്രാൻസ്‌മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡ്രോണിന് കഴിയും.

5G Surveillance Drone (ETV Bharat)

എൻഐഎസ്‌ടിയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ അശ്വനി കുമാർ ഖുണ്ടിയ, എൻഐഎസ്‌ടി ഇൻകുബേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്‌ടർ സുശാന്ത് കുമാർ സാഹു, പ്രോട്ടോണിക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ പ്രഭാസ് രാജ് പാണിഗ്രഹി, വിദ്യാർഥികളായ ഗീത് കുമാർ സാഹു, ഓം പ്രസാദ് ഡോറ, ബി. ദുർഗേശ്വര റാവു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിൻ്റേതാണ് നിർണായക കണ്ടെത്തൽ.

ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വിദ്യാർഥിയായ ദുർഗേശ്വര റാവു പറഞ്ഞു. അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയിടുക്കുകളിലും പര്‍വതനിരകളിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഇതുവഴി അറിയാൻ സാധിക്കും.

''ഞങ്ങളുടെ ഡ്രോണിന് സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക ഇൻ്റർനെറ്റുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും 5G-ഗുണമേന്മയുള്ള വീഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനും കഴിയും. നിലവിൽ സ്വകാര്യ ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത സിയാച്ചിനിലും എൽഒസിയിലും ഈ ഡ്രോണുകള്‍ പ്രവർത്തിക്കും'' - ദുർഗേശ്വര റാവു വ്യക്തമാക്കി.

5ജി കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെമി-ഓട്ടോണമസ് കില്ലർ ഡ്രോണായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. ജിപിഎസ്, ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററികൾ, 3X/RX മൊഡ്യൂളുകൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നിവയാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോണിന് നെറ്റ്‌വർക്ക് അധിഷ്‌ഠിതവും വിദൂരവുമായിക്കാനുമുള്ള കഴുവുണ്ടെന്നും ബി ടെക് വിദ്യാർഥിയായ ഓം പ്രസാദ് ഡോറ പറഞ്ഞു.

Odisha Students Design 5G Surveillance Drone For Army Use In High Altitude (ETV Bharat)

അതേസമയം വിദ്യാർഥികളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം അഭിമാനകരമാണെന്ന് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രിയദർശൻ പത്ര പ്രതികരിച്ചു. "കൃഷി, മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ചലനം ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ, ദുരന്തനിവാരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളുടെ സംഭാവന അഭിമാനകരമാണ്'' - വൈസ് ചാൻസലർ പ്രിയദർശൻ പത്ര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

