ETV Bharat / technology

വെനസ്വേലയിലെ ഇരട്ട ഭൂചലനം: ഭൂമി രണ്ടടിയോളം തെന്നിമാറിയെന്ന് നാസ-ഐഎസ്ആർഒ ഉപഗ്രഹം

ജൂൺ 24നാണ് വടക്കൻ വെനസ്വേലയെ നടുക്കിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ആദ്യം 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനവും, തുടർന്ന് 39 സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം 7.5 തീവ്രതയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ ഭൂചലനവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു

VENEZUELA EARTHQUAKE ISRO NASA SATELLITE NISAR DATA EARTHQUAKE NEWS NASA
A rescue dog from the Argentine search and rescue team searches for bodies in the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following twin earthquakes (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: കഴിഞ്ഞ മാസം വടക്കൻ വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭൂമി രണ്ടടിയോളം തെന്നിമാറിയതായി നാസ-ഐഎസ്ആർഒ സംയുക്ത ഉപഗ്രഹമായ നിസാറിൻ്റെ (NISAR) കണ്ടെത്തൽ. ഈ മാറ്റമാണ് കാരക്കാസ്, ലാ ഗ്വായ്‌റ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്ന് നിസാർ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൻ നാശനഷ്ടം
ജൂൺ 24നാണ് വടക്കൻ വെനസ്വേലയെ നടുക്കിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ആദ്യം 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനവും, തുടർന്ന് 39 സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം 7.5 തീവ്രതയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ ഭൂചലനവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ 5000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 16,700 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കാരക്കാസ്, ലാ ഗ്വായ്‌റ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന് പുറമെ ട്രൂജില്ലോ, യാരക്കുയ്, കാരാബോബോ, അരഗ്വ, മിറാൻഡ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഭൂചലനം സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.

നിസാറിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ
ഭൂചലനത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ജൂൺ 13, 18 തീയതികളിലും, ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ജൂൺ 25, 30 തീയതികളിലും നിസാർ ഉപഗ്രഹം പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ പഠനവിധേയമാക്കിയത്. ഉപഗ്രഹവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇൻസാർ (InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar) എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഈ മാസമാദ്യം നാസ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്നുള്ള ഉപരിതല മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിസാറിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനം (Urgent Response system) ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

കാരണമായത് ഫലകങ്ങളിലെ മർദം
വടക്ക് കരീബിയൻ ഫലകത്തിനും തെക്ക് ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിലുള്ള വിള്ളലുകളുടെ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണിത്. ഈ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കരുതപ്പെടുന്ന സാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫോൾട്ട് സിസ്റ്റം, ബോക്കോണോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഫലക അതിർത്തിയിലെ വിള്ളലുകളിൽ കാലങ്ങളായി വലിയ മർദം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഈ വിള്ളൽ കടൽത്തീരത്തേക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കും, പിന്നീട് കാരക്കാസിന് വടക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം കരയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഈ വിള്ളലിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത്, ഭൂമി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായി തെന്നിമാറിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് 60 സെൻ്റീമീറ്റർ (24 ഇഞ്ച്) വരെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കാരക്കാസിലും ലാ ഗ്വായ്‌റയിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമിതാണെന്ന് നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയിലെ (JPL) ജിയോഫിസിസ്റ്റായ എറിക് ഫീൽഡിങ് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂചലന സമയത്ത് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻസാർ സാങ്കേതികവിദ്യ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാസയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നിസാർ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയെ നേരെ താഴെ നിന്ന് ഏകദേശം 40 ഡിഗ്രി കോണിലാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപോലെ പകർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

നിസാറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അവരുടെ ഫോൾട്ട്-സ്ലിപ്പ് മോഡൽ അഥവാ ഫൈനൈറ്റ് ഫോൾട്ട് മോഡൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ചു. വിള്ളലിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ആ പ്രദേശത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വളരെ സഹായകമാണെന്ന് എറിക് ഫീൽഡിങ് വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിസാറിൻ്റെ അർജൻ്റ് റെസ്പോൺസ് (UR) സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഓർബിറ്റ് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ഓർബിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ യുആർ മാപ്പുകൾ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളായി കണക്കാക്കും.

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQUAKE NISAR DATA
NASA ISRO SATELLITE NISAR
EARTH SHIFTED IN VENEZUELA
TWIN EARTHQUAKES IN VENEZUELA
NISAR SATELLITE VENEZUELA QUAKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.