ആധാറിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റണോ? അക്ഷയകേന്ദ്രത്തിൽ പോയി സമയം കളയണ്ട, ആധാർ ആപ്പിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പ് പുറത്ത്; ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
ഇനി ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട, ആധാർ ആപ്പിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പ് പുറത്ത്. മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നിരവധി സേവനങ്ങൾ ആപ്പിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : January 28, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില് ഒന്നായ ആധാർ കാർഡ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കോ, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾക്കോ, ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കാനോ, സിം കാർഡിനോ, ഗ്യാസ് കണക്ഷനോ വരെ ആധാർ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമേറിയ ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലെടുക്കാൻ മറന്നാലുള്ള പൊല്ലാപ്പ് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
എന്നാൽ ഇനി ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നാലും, കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആധാർ ആപ്പ് നിങ്ങളെ തുണയ്ക്കും. നവംബറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആധാർ ആപ്പിന്റെ പൂർണ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ ആപ്പ് വഴി ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ തന്നെ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ സഹായകമാകും.
ആധാർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഐഡിഎഐ. "ആധാർ ഉടമകൾക്ക് എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ആധാർ ആപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ പതിപ്പ് 2026 ജനുവരി 28ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു" ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ യുഐഡിഎഐ കുറിച്ചതിങ്ങനെ.
മുൻപ് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ, ഇ-സേവ കേന്ദ്രങ്ങളോ നേരിട്ട് പോവേണ്ടത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റും അഡ്രസ് അപ്ഡേറ്റും എവിടെ നിന്നും കയ്യിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പോ, സ്മാർട്ട്ഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ ആപ്പിലൂടെ ചെയ്യാം.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് പുറമെ, മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡുകൾ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആപ്പ് സഹായിക്കും. ആധാർ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
ആധാർ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
- ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ (ആൻഡ്രോയിഡ്) അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ (ഐഒഎസ്) സന്ദർശിച്ച് ഔദ്യോഗിക “ആധാർ” ആപ്പ് തിരയുക. തുടർന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകുക.
- നിങ്ങളുടെ ആധാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒടിപി വരും. ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരാൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിത ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആറ് അക്ക സുരക്ഷാ പിൻ സൃഷ്ട്ടിക്കുക.
Digital Identity Reimagined!— Aadhaar (@UIDAI) January 28, 2026
A smarter and safer way to verify your identity—Aadhaar App will be dedicated to the nation today.#Aadhaar #UIDAI #AadhaarApp #DedicationtotheNation #DigitalIdentity #DigitalIndia #DigitalIdentityReimagined pic.twitter.com/XjpG4uLQLa
ആധാർ ആപ്പിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം
ആധാർ ആപ്പ് വഴി മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- സേവനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.
- send otp അമർത്തുക.
- ഫോണിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി നൽകി verify ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന് ഫേസ് വെരിഫിക്കേഷനായി ഫേസ് ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ അമർത്തുക. continue അമർത്തുക.
- തുടർന്ന് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ ഫോൺ പിടിക്കുക. വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായാൽ വൃത്തം പച്ച നിറത്തിലേക്ക് മാറും. ഇതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.
- പേയ്മെന്റ് പേജിലേക്കാണ് അടുത്തതായി റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക.
- പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അപ്ഡേറ്റ് അഭ്യർത്ഥന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ആധാർ രേഖകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.
ആധാർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ
മൾട്ടി-പ്രൊഫൈൽ മാനേജ്മെന്റ്: ഒരേ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നിരവധിയാളുടെ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ആപ്പിൽ അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വരെ ആധാർ കാർഡുകൾ ചേർക്കാം. ഇത് ഗാർഹിക ഐഡന്റിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ബയോമെട്രിക് സുരക്ഷാ ലോക്ക്: നിങ്ങളുടെ ആധാർ ഡാറ്റ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബയോമെട്രിക് ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ സജീവമാക്കാം. അതായത് ഫിംഗർ പ്രിന്റോ ഫേസ് ലോക്കോ വെയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കും ലഭ്യമാവില്ല.
സെലക്ടീവ് ഡാറ്റ ഷെയറിങ്: നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ത് വിവരമാണോ, ആ വിവരം മാത്രം പങ്കിടാനാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും മാത്രമേ പങ്കിടാനുള്ളൂവെങ്കിൽ വിലാസവും ജനനത്തീയതിയും മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കും.
ക്യൂആർ കോഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ: ബാങ്കുകൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വേഗത്തിലുള്ളതും പേപ്പർ രഹിതവുമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ആധാർ ആപ്പിൽ നിന്നുള്ള QR കോഡുകൾ വഴി സ്കാൻ ചെയ്യാം.
ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് ആക്സസ്: ആപ്പിൽ ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച നിങ്ങളുടെ ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാണാനാവും. എന്നിരുന്നാലും ഓൺലൈൻ ആക്സസ് പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത നൽകും.
യൂസേജ് ഹിസ്റ്ററി മോണിറ്ററിങ്: അധിക സുരക്ഷയ്ക്കായി ആപ്പിന്റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ആക്റ്റിവിറ്റി ലോഗിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.
Also Read:
- ഫോട്ടോയില് കണ്ണടച്ചെന്ന പരാതി ഇനി വേണ്ട, കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ഇനി എഐ
- ഇനി പ്രൊജക്ടും ഡിസേർട്ടേഷനും സിംപിളായി തയ്യാറാക്കാം: ഗവേഷകർക്കായി ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പുതിയ സൗജന്യ എഐ ടൂൾ; സവിശേഷതകൾ
- ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തം: നാസയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ 'അഥീന' അവതരിപ്പിച്ചു
- ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് നൽകി: കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മതിച്ച് ഗൂഗിൾ; വൻതുക നഷ്ടപരിഹാരം