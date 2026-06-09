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ചാന്ദ്ര രഹസ്യങ്ങൾ തേടി നാസ: ആർട്ടെമിസ് 3 യാത്രാ സംഘത്തെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

ദൗത്യത്തിൽ നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9 മണിയോടെ ആയിരിക്കും യാത്രികരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുക.

ആർട്ടെമിസ് 3 നാസ NASA MOON MISSION 2026 NASA ARTEMIS III ASTRONAUTS
NASA will announce the Artemis III crew today. (Image Credit: YouTube/NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 5:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രന്‍റെ ഉപരിതലത്തിലെത്തിക്കുന്ന ആർട്ടെമിസ് 3 ദൗത്യ സംഘത്തെ നാസ ഇന്ന് (2026 ജൂൺ 9) പ്രഖ്യാപിക്കും. ടെക്‌സസിലെ നാസയുടെ ജോൺസൺ സ്പേസ് സെന്‍ററിൽ വെച്ച് ഇന്ന് നടക്കുന്ന തത്സമയ ചടങ്ങിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവുകയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9 മണിയോടെ ആയിരിക്കും പ്രഖ്യാപനം. ദൗത്യത്തിൽ നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാസ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് ആർട്ടെമിസ് 3?
1972ലാണ് അവസാന ചാന്ദ്രദൗത്യമായ അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ഇതിന് 54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ആർട്ടെമിസ് 3. നാസയുടെ ശക്തിയേറിയ വിക്ഷേപണ സംവിധാധമായ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക. ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഡോക്കിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യം. ചന്ദ്രോപരിതലത്തെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനിലെ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ദൗത്യം.

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആർട്ടെമിസ് 3 ദൗത്യവുമായി നാസ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓറിയോണിന്‍റെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടും ബഹിരാകാശയാത്രികരുമായുള്ള സിസ്റ്റം പ്രകടനവും മുൻ ദൗത്യത്തിൽ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചന്ദ്രാപരിതലത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കുന്ന ദൗത്യത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടരുന്നത്. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യ ലാൻഡിങ് പുനഃരാരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

ആർട്ടെമിസ് 3: ദൗത്യസംഘത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തത്സമയം കാണാം
നാസയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ, നാസ+ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ, ആപ്പ് വഴിയോ ആർട്ടെമിസ് ദൗത്യത്തിൽ പോകുന്ന യാത്രികരുടെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം കാണാനാകും. മറ്റ് നിരവധി സ്ട്രീമിങ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഇവന്‍റ് അവതരിപ്പിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ രാത്രി 9 മുതൽ തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.

ആർട്ടെമിസ് 3: എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?നേരിട്ടുള്ള ചാന്ദ്ര ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, ചന്ദ്രോപരിതലത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുന്നതിനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്‌ട്ടിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ആർട്ടെമിസ് 3. മാത്രമല്ല, ചൊവ്വയിലേക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അടിത്തറ പാകുക എന്ന ഒരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം കൂടെ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

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TAGGED:

ആർട്ടെമിസ് 3
നാസ
NASA MOON MISSION 2026
NASA ARTEMIS III ASTRONAUTS
ARTEMIS III CREW ANNOUNCEMENT

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