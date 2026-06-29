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വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള 'സ്വിഫ്‌റ്റ്' ദൂരദർശിനി അപകടത്തിൽ: യന്ത്രകൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്ന രക്ഷാദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നാസ, ചെലവ് 282 കോടി

വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി താഴേക്ക് പതിക്കാനും കത്തിയമരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ ഉയർത്തുന്ന രക്ഷാദൗത്യം ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന് 282 കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരും.

NASA SWIFT TELESCOPE RESCUE MISSION നാസ സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി NASA SATELLITE RESCUE MISSION
This photo provided by NASA shows Kieran Wilson, LINK’s principal investigator, and Hunter Robertson, a space systems engineer, both at Katalyst Space, standing next to their spacecraft inside the SES (Space Environment Simulator) at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., April 17, 2026, ahead of thermal vacuum testing. (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 11:29 AM IST

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കേപ് കാർണിവൽ: ശാസ്‌ത്ര ലോകം ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രക്ഷാദൗത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ് നാസ. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് നിർണായ വിവരങ്ങൾ നൽകിപ്പോന്ന നാസയുടെ സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂർദർശിനി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കാനും കത്തിയമരാനും സാധ്യതയുള്ള ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള 'സ്വിഫ്‌റ്റ് ബൂസ്റ്റ്' ദൗത്യത്തിനായി സയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അരിസോണ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്‌പേസ് ടെക്‌നോളജീസ്' എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. പ്രത്യേക പേടകമെത്തിച്ച് അതിന്‍റെ യന്ത്രകൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൂരദർശിനിയെ ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. 30 മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിലാണ് രക്ഷാദൗത്യം ഒരുങ്ങുന്നത്.

വെറും ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടെലസ്‌കോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പേടകമായ 'ലിങ്ക്' പണി കഴിപ്പിച്ചത്. നോർത്രോപ് ഗ്രമ്മന്‍റെ പെഗാസസ് എക്‌സ്‌ എൽ റോക്കറ്റിലാണ് പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക.

ദൗത്യത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിയിൽ മറ്റൊരു പേടകവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പോർട്ടോ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമോ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന അതിന്‍റെ റോബോട്ടിക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിഫ്‌റ്റിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിടിച്ചെടുത്ത് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യമാണ്.

പേടകത്തിന്‍റെ ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ലിങ്ക് പേടകത്തിന്‍റെ വിക്ഷേപണം ജൂൺ 27ന് നടത്താനാണ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസം വൈകിയായിരിക്കും നടക്കുക. ജൂൺ 30ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 3:53ന് വിക്ഷേപണം നടക്കും. ക്വാജലീൻ അറ്റോളിലെ റീഗൻ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിക്കുക. നോർത്രോപ് ഗ്രമ്മന്‍റെ പെഗാസസ് എക്‌സ്‌ എൽ റോക്കറ്റിലാണ് പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക.

എന്താണ് സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി?
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിപ്പോന്ന ദൂരദർശിനിയാണ് നീൽ ഗെഹ്‌റെൽസ് സ്വിഫ്‌റ്റ്. 2004-ലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഗാമ-റേ സ്‌ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

സ്വിഫ്‌റ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
ശക്തമായ സൗരപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ ഘർഷണമാണ് സ്വിഫ്‌റ്റിന് ഭീഷണിയായത്. സ്വന്തമായി ത്രസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് ഭ്രണണപഥം നിലനിർത്താനായില്ല. 2026 അവസാനത്തോടെ പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്നും കത്തിയമരുമെന്നുമാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് നാസ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയത്.

ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂർദർശിനി വീണ്ടും പഴയപടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൂടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നാൽ സെപ്റ്റംബറോടെ സ്വിഫ്റ്റ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുമെന്നാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്‌പേസ് സിഇഒ ഘോൻഹീ ലീ പറയുന്നത്.

അതേസമയം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് നന്നാക്കാനോ യന്ത്രകൈ കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാനോ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഇതാണ് ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇതിന്‍റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം വിജയകരമാവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

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TAGGED:

NASA SWIFT TELESCOPE RESCUE MISSION
നാസ
സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി
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