അറോറ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ നാസ: സിടി സ്‌കാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

അറോറ വെളിച്ചത്തെ സിടി സ്‌കാൻ ചെയ്യാനൊരുങ്ങി നാസ. ഒരേസമയം രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ അറോറയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കും. അലാസ്‌കയിലെ ഫെയർബാങ്ക്സിനടുത്തുള്ള പോക്കർ ഫ്ലാറ്റ് റിസർച്ച് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം.

NASA Northern Lights Aurora Borealis അറോറ
NASA to launch rocket mission for aurora borealis CT scan (Getty Images)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ബഹിരാകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അറോറ അഥവാ ധ്രുവദീപ്‌തി. ഇതിന്‍റെ പരിധിയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് കാരണം. ഭൂമിയുടെ ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന അറോറ ബോറിയാലിസ് പ്രതിഭാസത്തിന്‍റെ സിടി സ്‌കാൻ നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നാസ. അലാസ്‌കയിലെ ഫെയർബാങ്ക്സിനടുത്തുള്ള പോക്കർ ഫ്ലാറ്റ് റിസർച്ച് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കുകയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ധ്രുവദീപ്‌തിക്ക് കീഴിലുള്ള വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടുകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനായി നാസ അലാസ്‌കയിൽ നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കും. സിടി സ്‌കാനിന് സമാനമായ ജിയോഫിസിക്കൽ നോൺ-ഇക്വിലിബ്രിയം അയണോസ്ഫെറിക് സിസ്റ്റം സയൻസ് (GNEISS) എന്ന ഒരു സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ദൗത്യം. ഇത് ധ്രുവദീപ്‌തിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കും.

ധ്രുവദീപ്‌തിയുടെ വൈദ്യുത പരിസ്ഥിതിയുടെ 3D ദൃശ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് GNEISS രണ്ട് റോക്കറ്റുകളും ഗ്രൗണ്ട് റിസീവറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് ധ്രുവദീപ്‌തിക്ക് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്‌മയുടെ സിടി സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് GNEISS പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററും ന്യൂ ഹാംഷെയറിലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറുമായ ക്രിസ്റ്റീന ലിഞ്ച് പറയുന്നത്.

NASA Northern Lights Aurora Borealis അറോറ
The GNEISS project aims to map electrical currents in northern lights (Getty Images)

അറോറകളും വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടും
ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് അടുത്തുവരുന്ന സൗരകണികകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് ധ്രുവദീപ്‌തി അഥവാ അറോറ. സൗരക്കാറ്റിന്‍റെ ഫലമായി വരുന്ന ചാർജിത സൗരകണികകൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തികവലയത്തിന്‍റെ സ്വാധീനത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇത് മൂലം ഈ ചാർജിത കണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതക തന്മാത്രകളുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്‍റെ പ്രദർശനമാണ് അറോറ.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നതിന്‍റെ ഫലമാണിത്. ആർട്ടിക്, അന്‍റാർട്ടിക് മേഖലകളിലെ ഉയർച്ചയിലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അറോറ വ്യക്തമായി കാണാം. ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അറോറ ഓസ്‌ട്രേലിസ് എന്നും ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അറോറ ബോറിയാലിസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചരടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ രശ്മികളെന്ന് നാസ പറയുന്നു. വൈദ്യുതി ലൂപ്പുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലും, ലൈറ്റ് ബൾബ് ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൗണ്ട്-ട്രിപ്പ് യാത്രയിലെ ഒരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമായതിനാലും, പ്രകാശം ദൃശ്യമാകുന്നിടത്ത് വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാസയുടെ വിശദീകരണം.

NASA Northern Lights Aurora Borealis അറോറ
Mission findings could explain how space energy disperses through Earth’s upper atmosphere, affecting satellites and atmospheric dynamics. (Getty Images)

അറോറകളുടെ ചുരുളഴിയാൻ GNEISS എങ്ങനെ സഹായിക്കും?
അറോറ പ്രവാഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭൗതികശാസ്ത്ര പസിൽ പരിഹരിക്കുക മാത്രമല്ലെന്ന് നാസ പറയുന്നു. ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രദാന ലക്ഷ്യം. അറോറ പ്രവാഹങ്ങൾ ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം ചൂടാകുകയും, കാറ്റ് വഴി മാറുകയും, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രക്ഷുബ്ധമായ വായുവിനെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം അറോറ പ്രവാഹം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതപ്രവാഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. സാധ്യമായ എല്ലാ പാതകളും സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വൈദ്യുതധാര താഴേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് GNEISS ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

NASA Northern Lights Aurora Borealis അറോറ
The Poker Flat Research Range entrance near Fairbanks, Alaska, features a model sounding rocket and informational sign (Credit: NASA/Rachel Lense)

രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കും
ധ്രുവദീപ്‌തിക്ക് കീഴിലുള്ള വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായുള്ള ദൗത്യത്തിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കും. ഒരേ അറോറയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കാണ് വിക്ഷേപിക്കുക. ഓരോന്നും അറോറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന ശേഷം നാല് സബ്പേലോഡുകൾ പുറത്തുവിടും. ഇവ അറോറയ്ക്കുള്ളിലെ ഓരോയിടങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യും.

റോക്കറ്റുകൾ മുകളിലേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ, ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്‌മയിലൂടെ ഭൂമിയിലെ റിസീവറുകളിലേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കും. മനുഷ്യരിൽ സിടി സ്‌കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌ത ശരീരകലകൾ സിടി സ്‌കാനിലെ വെളിച്ചത്തെ വഴിമാറ്റുന്ന പോലെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പ്ലാസ്‌മ വഴിമാറ്റും. ഇതിനെ ഒരു വലിയ ധ്രുവദീപ്‌തി സിടി സ്‌കാൻ എന്നാണ് നാസ വിളിക്കുന്നത്. GNEISS ടീം പ്ലാസ്‌മ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഈ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും, ഇത് വൈദ്യുതി എവിടെ പ്രവഹിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും നാസ പറയുന്നു.

