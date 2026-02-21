54 വർഷത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക്: നാസയുടെ നീട്ടിവെച്ച 'ആർട്ടിമിസ് 2 ദൗത്യം' മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കും: യാത്രികർ ക്വാറന്റൈനിൽ
ഇന്ധന ചോർച്ച പരിഹരിച്ചതിനാൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യം മാർച്ച് 6ന് വിക്ഷേപിക്കും. രണ്ടാം തവണയാണ് ദൗത്യം മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ്: വാതക ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച 'ആർട്ടെമിസ്-2' ദൗത്യം 2026 മാർച്ച് 6ന് വിക്ഷേപിക്കാൻ നാസ പദ്ധതിയിടുന്നു. ദൗത്യത്തിലെ നാല് യാത്രികരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ഇന്ധന ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം തവണ നടത്തിയ ഇന്ധനപരീക്ഷണം (വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതോടെയാണ് വിക്ഷേപണത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിക്കാൻ നാസ തീരുമാനിച്ചത്. 54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ദൗത്യമാണിത്.
വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി 14 ദിവസം ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറച്ച് യാത്രികർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെയിരിക്കാനാണ് ക്വാറന്റൈൻ. നാസയുടെ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്മാൻ, പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ (സിഎസ്എ) ജെറമി ഹാൻസെൻ എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക. വിക്ഷേപണത്തിന് ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള സംഘം കെന്നഡിയിലേക്ക് തിരിക്കും.
മുൻപ് 2026 ഫെബ്രുവരി 2-3 തീയതികളിൽ നടന്ന ലോഞ്ചിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ഇന്ധനപരീക്ഷണത്തിലെ കൗണ്ട്ഡൗണിലാണ് വാതക ചോർച്ച വർധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് ദൗത്യത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാർച്ച് 6ന് ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം
54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ദൗത്യമാണിത്. 1972ലാണ് അവസാന ചാന്ദ്രദൗത്യമായ അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ സംഘം ചന്ദന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെ ചുറ്റിയ ശേഷം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ആദ്യമായി ഒരു വനിത ചന്ദ്രനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൗത്യം കൂടിയാണിത്. പത്ത് ദിവസം നീളുന്നതാണ് ദൗത്യം. നാസയുടെ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും വിക്ഷേപണം. പത്ത് ദിവസമെടുക്കുന്ന ദൗത്യമാണിത്.
ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തില്ല. അതേസമയം ഇതിനു ശേഷമുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം അമേരിക്കക്കാരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയാണ്.
എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും?
ആർട്ടിമിസ്-3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വസ്തുക്കളും മറ്റ് നിർണായക സംവിധാനങ്ങളും ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാരംഭ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കും. ഭൂമിയോട് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം ക്രൂ വിലയിരുത്തും.
തുടർന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്-ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബേൺ പരീക്ഷിക്കും. ഈ ദൗത്യം ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 230,000 മൈലിലധികം ദൂരത്ത് എത്തിക്കും. മടക്കയാത്രയ്ക്കായി പേടകം അധിക എഞ്ചിൻ ബേണുകൾ ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പാത പിന്തുടരും. ഉയർന്ന വേഗതയിലായിരിക്കും പേടകം അന്തരീക്ഷ പുനഃപ്രവേശിക്കുക. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ നടക്കുക.
ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം: വിക്ഷേപണം എന്ന്?
നേരത്തെ 2026 ഫെബ്രുവരി 6ന് നടത്താനിരുന്ന ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശൈത്യം മൂലം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 8ന് മുൻപ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും മാറ്റിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതിനാൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മാർച്ച് 6ന് വിക്ഷേപിക്കും.
ലോഞ്ച് പാഡിൽ ആവശ്യമായ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും, പരീക്ഷണ ഡാറ്റയുടെ വിശകലനത്തിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായി നാസ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇന്ധന പരീക്ഷണത്തിൽ സുരക്ഷാ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന് നാസ പറഞ്ഞു. ലോഞ്ച് പാഡിൽ അന്തിമ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതായും നാസ പറഞ്ഞു.
